Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už zahájilo kácení dřevin v prostoru křižovatky, teď se s kácením přiblíží samotné silnici a hrozilo by, že stromy spadnou na vozovku. Kvůli tomu bude provoz v následujícím týdnu výrazně omezen. Uzavírku už povolil Krajský úřad Libereckého kraje.

Dopravní omezení bude probíhat v termínu od 11. do 15. listopadu ve dvou etapách. Od pondělí 11. listopadu do středy 13. listopadu mezi 8. až 16. hodinou dojde k úplné uzavírce silnic I/35 a I/65 v prostoru křižovatky Rádelský mlýn. Konkrétně bude uzavřen sjezd od Liberce na silnici I/65 směr Rychnov a nájezd ze silnice I/65 od Rychnova u Jablonce nad Nisou ve směru na Turnov.

Ve dnech 14. a 15. listopadu bude silnice I/35 v prostoru křižovatky Rádelský mlýn uzavřena částečně. Řidiči neprojedou pravým jízdním pruhem v jízdním páse ve směru na Liberec. „Sjezd ze silnice I/35 od Turnova na silnici I/65 na Rychnov bude v průběhu kácení otevřený,“ vysvětlil Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Objízdné trasy jsou během první etapy (11.–13. listopadu) stanoveny následovně: při uzavření nájezdu na silnici I/35 ve směru na Turnov ze silnice I/65 od Rychnova u Jablonce nad Nisou musí automobily využít mimoúrovňovou křižovatku v Jeřmanicích. Při uzavření sjezdu ze silnice I/35 ve směru od Liberce na silnici I/65 na Rychnov u Jablonce nad Nisou bude nutné využít sjezd v Hodkovicích nad Mohelkou.

„Vzhledem k co nejmenšímu omezení dopravy byla naše podmínka, aby po celou dobu uzavírky mohly autobusy obsluhovat místní obce tak, aby se lidé dostali do svých domovů pohodlně alespoň hromadnou dopravou,“ doplnil Čáp.

Přestavba mimoúrovňové křižovatky na silnici I/35 a I/65 v prostoru Rádelský mlýn bude největší investiční akcí ŘSD ČR v Libereckém kraji v roce 2020. Změnou křižovatky se stane silnice I/35 mezi Turnovem a Libercem plnohodnotnou komunikací pro motorová vozidla. Modernizace nehodové křižovatky potrvá do podzimních měsíců roku 2022. „V současné době probíhá výběr zhotovitele, který by měl být znám nejpozději do konce kalendářního roku,“ řekl Jan Wohlmuth, ředitel liberecké správy ŘSD.

Zakázka za 395 milionů

Předpokládaná hodnota zakázky je 395 milionů korun. Křižovatka patří dlouhodobě mezi nejnebezpečnější místa v Libereckém kraji, zejména kvůli malému poloměru oblouku pro řidiče odbočující na Jablonec ve směru od Liberce a atypickému vedení větve pro jízdu od Jablonce na Liberec. Ve směru z Liberce do Jablonce navíc ještě řada řidičů přehlédne stopku a nedá přednost autům jedoucím od Turnova.

Návrh počítá s tím, že ve směru z Liberce do Jablonce vznikne nová přeložka o délce 685 metrů, která povede nad silnicí I/35 a zvětší se tím poloměr směrového oblouku. Součástí přeložky jsou dva nové mosty souhrnné délky 13 metrů, součástí úprav křižovatky je výstavba zárubních a opěrných zdí. Jeřmanický potok bude přeložen v délce 54 metrů, dalších 152 metrů bude nově zakryto. V případě směru z Jablonce na Liberec dojde k výstavbě nové větve, která nebude už nijak v kolizi s jinými směry.