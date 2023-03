Pokud by komisaři pelhřimovské Agentury Dobrý den, která sleduje české rekordy, do budoucna uvažovali o zážitkových vyhlídkových jízdách po tuzemských rekordních stavbách, zaujímal by jedno z předních míst bývalý Východočeský kraj. Právě na jeho území se totiž nacházejí dvě stavby, které stojí za pozornost. Visutý most na Dolní Moravě a zbrusu nová lávka přes Labe v Hradci Králové.