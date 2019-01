Pohodlí z jízdy automobilem závisí z nezanedbatelné části na pohodlí řidiče. Na tom, jak si doslova sedí. Velkou měrou se na tomto pocitu podílí firma proseat z okraje Mladé Boleslavi. Dodává výplně sedaček a další komponenty především pro vozy Škoda, ale i pro automobily BMW.

Moderní závod. Mladoboleslavská společnost proseat vyrábí kompletní sedačkové díly | Foto: Proseat

Mladoboleslavská společnost proseat chrlí denně do světa kompletní sedačkové díly. Z polyuretanových pěn tu bezmála pět stovek zaměstnanců vyrábí jak spodní sedací část, tak opěrky zad, hlavy a loktů. Měsíčně to čítá zhruba 900 tisíc jednotlivých kusů. Proseat je druhou největší firmou svého druhu v Evropě a sídlí v průmyslové zóně Plazy na východním okraji Mladé Boleslavi, skladové prostory pak má v nedalekém Bezděčíně.

Nová výrobní linka byla pátou v pořadí

Nedávno se podařilo zrealizovat významné vylepšení závodu. Za desítky milionů korun zde byla postavena nová linka na výrobu výplní sedaček pro vozy BMW. Na této částce se významnou měrou dotací podílela Evropská unie.

Ředitel mladoboleslavského závodu Jiří Pechr říká: „V roce 2016 se nám podařilo rozjet za pomoci evropského grantu naši pátou výrobní linku, kterou nazýváme OBK 21 a která v technologii TDI vyrábí převážně díly pro automobily BMW.“

Pěnové výplně do sedaček pro vozy BMW

Manažer údržby Aleš Vaňousek, který se stará o chod linky, upřesňuje: „Nová linka produkuje pěnové výplně do sedaček pro vozy BMW luxusní řady 5 a 7. Výrobky pak putují do společnosti Adient u Rozvadova, kde jsou kompletovány a poté míří do Německa. Denně tam směřuje aktuálně až sedm kamionů výrobků.“

Linka na výrobu komponentů pro automobilové sedačky je nová a vznikla kvůli novému zákazníkovi. První myšlenka na vznik nové linky sahá do roku 2014, kdy vzešlo rozhodnutí z nejvyššího managementu.

„Výstavba linky začala na konci roku 2016, kdy jsme ještě stihli zkušební provoz a ostrý start jsme tu měli v první polovině roku 2017,“ vysvětluje Jiří Pechr.

Vše musí být odvedeno v obrovské kvalitě. Tlak na ni je stále vyšší. Nutné je, aby funkční vlastnosti materiálů byly kvalitní i po letech používání.

Nová linka přinesla i výrazné navýšení počtu zaměstnanců. „Pracujeme tu ve třech směnách a na každé pracují tři desítky lidí a k tomu další potřebný personál,“ vypočítal Jiří Pechr.

Požadavky zákazníků se mění

Každý výrobek je podroben pečlivé kontrole ve dvou stupních pracovištěm nazvaným „offline“, kde se provádějí dodatečné opravy, a pak je tu ještě výstupní kontrola.

„U nás se kontroluje každý díl. Takzvaná zmetkovitost se od počátku, kdy byla kolem pěti procent, výrazně zmenšila na současných zhruba jeden a půl procenta produkce,“ uvedl spokojeně manažer údržby Aleš Vaňousek.

Jaká bude budoucnost výroby ve firmě proseat v Plazích u Mladé Boleslavi, to ukáže čas a vývoj v automobilovém průmyslu. Jisté je, že nouzi o zákazníky mít nebude.

„Požadavky našich zákazníků se mění. Na to reagujeme i my změnou technologických postupů. Samozřejmě vysoké jsou nároky na kvalitu, to v dnešní době je zcela zásadní věc. Výroba sedaček prošla v poslední době obrovským vývojem. Jako jedni z mála dokážeme v jednom závodě vyrábět výrobky ve dvou základních technologiích, tedy pěny MDI a TDI. Sedačky se výrazně posunuly v komfortní oblasti, takže jsou osazeny například výhřevem, nebo naopak zase chlazením,“ uvedl Jiří Pechr.

V poslední době se oblibě těší i masážní funkce. Na toto vše musí ve společnosti postupně reagovat.

„Veškerá produkce musí být odvedena v obrovské kvalitě. Právě tlak na kvalitu je stále vyšší a vyšší, ale nejen na kvalitu aktuální. Nutné je, aby funkční vlastnosti materiálů byly kvalitní i poté, co budou v automobilu používány roky,“ dodal ředitel společnosti proseat Jiří Pechr.

Jiří Perch: Nyní je výrobní kapacita v proseatu vytížena na 100 procent

Proseat vyrábí díly nejen pro Škodu Auto a BMW, ale i pro VW, Seat, Porsche, Audi i PSA

Dvanáct let pracoval Jiří Pechr ve společnosti SAS Autosystemtechnik, což je společný podnik nadnárodních skupin Continental a Faurecia. Od března loňského roku se „přestěhoval“ o pár desítek metrů vedle. Stal se ředitelem firmy proseat, shodou okolností ležící právě v sousedství firmy SAS v průmyslové zóně Plazy u Mladé Boleslavi. Hlavní činností proseatu je výroba sedačkových dílů z polyuretanové pěny.

Za podpory dotace z fondů Evropské unie se vám podařilo postavit novou linku na výrobu výplní sedaček pro vozy BMW. To ale nebyla v poslední době jediná investice do rozvoje vaší společnosti. Co se vám také podařilo?

V roce 2017 jsme dokončili stavbu nové haly na balení hotových výrobků. Do této haly jsme zároveň přesunuli vývojové a obchodní oddělení naší firmy. Zrealizujeme tu také tréninkové centrum, kde budeme školit nové uchazeče, ale i současné zaměstnance.

Vy ale v Plazích sedačky nekompletujete.

Naše společnost se nachází většinou v pozici Tier2. Jsme dodavatelé podsestav a jednotlivých montážních dílů. To znamená, že primárně dodáváme díly do společností zařazených do pozice Tier 1 jako je Adient, Magna či Lear. Laicky řečeno vyrábíme díly, které následně v jiné firmě kompletují, u sedaček to znamená, že jsou potaženy a zkompletovány. Vyrábíme tady díly nejen pro Škodu Auto a BMW, ale i pro VW, Seat, Porsche, Audi i PSA.

Jak dlouhá je historie vašeho závodu?

Už téměř čtvrt století. Kořeny sahají do roku 1996. Tehdy byla založena společnost Gumorec. V roce 2001 se stala stoprocentním vlastníkem společnost Recticel. Významným okamžikem se stal rok 2004, kdy na základě dohody skupin Recticel a Woodbridge vznikl společný podnik nesoucí název proseat.

V průmyslovém areálu v Plazích jste ale od začátku nesídlili, že?

Ne. Společnost proseat byla integrovaná, stejně jako další dodavatelé, v areálu automobilky Škoda Auto. Jak ale narůstala ve městě automobilů kapacita tohoto závodu, vzešel požadavek na vystěhování jednotlivých dodavatelů. A tak se proseat postupně, do roku 2013 přemístil do nové lokality v průmyslové zóně v Plazích. Navíc máme skladovací prostory v Bezděčíně na okraji Mladé Boleslavi ve směru na Prahu.

Máte za sebou v proseatu úspěšné rozšíření závodu, jsou tu další podobné myšlenky na další podobné investiční akce?

V současné době je výrobní kapacita v proseatu vytížena na sto procent. Jsme v průmyslové lokalitě, kde příliš dalších volných prostorů kolem není, další výrobní linka se sem už nevejde. Proto je nyní naším hlavním cílem soustředit se na plnění našich úkolů v co nejvyšší kvalitě. A to se nám, jsem přesvědčen, daří.

Jednou z cest do budoucna je automatizace a zeštíhlení výroby na nutné minimum. Tím by se mohl vyřešit nedostatek zaměstnanců.

V Mladé Boleslavi není jednoduché sehnat nové a spolehlivé pracovníky. Jak je to u vás?

Přiznávám, že i v naší firmě máme problémy s novými pracovníky. Z necelých pěti stovek zaměstnanců postrádáme denně kolem dvaceti. Máme tu řadu zahraničních pracovníků, bez nichž bychom byli ve velkých problémech. Českých zájemců je mizivé procento.

Jak se s tímto problémem vypořádat?

Je to budoucnost, ale jednou z cest je automatizace a zeštíhlení výroby na nutné minimum. Hledáme také cesty robotizace ve výrobě, ale třeba i zavedení kamerových systémů na výstupních kontrolách.

