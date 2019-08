„Máme těsně před podpisem smlouvy. Jedná se o pravidelnou linku, která by měla létat celoročně,“ uvedla ředitelka letiště Hana Šmejkalová.

Pro letiště je to po dlouhé době první dobrá zpráva, v letošním roce se totiž musí vyrovnat s odlivem cestujících. Za to mohou především problémy s novými Boeingy 737 MAX, které byly uzemněny po dvou tragických nehodáchv Indonésii a Etiopii. Někteří dopravci se tak potýkají s nedostatkem letadel.

Nejprve kvůli tomu zrušila pravidelnou linku do Londýna irská nízkonákladová společnost Ryanair, poté oznámila rušení letních charterů také firma Smartwings. Tento výpadek se podařilo částečně nahradit jinými dopravci, takže Pardubice o dovolenkové lety nepřišly.

Letenka za 100 dolarů

Nízkonákladová společnost SkyUp Airlines bude od 22. října do Pardubic létat s Boeingem 737-800, který přepraví až 189 cestujících. Přílet z Kyjeva je plánován na 11:50, odlétat zpět bude stroj dle letového řádu ve 12:50. Zpáteční letenky jsou na webu dopravce k mání za 100 dolarů, tedy zhruba 2300 korun.

Povolení na linku do Kyjeva bylo nejprve nutné vyjednat s ministerstvem dopravy a ukrajinskou stranou. „Jelikož toto letecké spojení nebylo dle platného bilaterálního smluvního rámce možné, obrátilo se pardubické letiště s žádostí o pomoc na náš Odbor civilního letectví. Ten vyjednal s ukrajinskou stranou změnu bilaterálních ujednání a od zhruba poloviny května 2019 umožňují tato ujednání také provoz mezi Kyjevem a Pardubicemi,“ uvedlo ministerstvo dopravy.

Vedení pardubického letiště věří, že by linka do Kyjeva nemusela být poslední, kterou se podaří do konce roku získat. „Máme mnoho rozjednaných linek. Dokud není ale nic dojednáno, nemohu o bližších podrobnostech mluvit,“ dodala Šmejkalová.

Na letišti letos očekávají zhruba 90 tisíc cestujících, nový terminál, který je v provozu od loňského roku, jich přitom dokáže pojmout až 250 tisíc ročně. „Pokud to dobře dopadne a podaří se nám překonat tento složitý rok, tak ten příští by mohl být úspěšnější než rok 2018, kdy jsme přepravili 148 tisíc cestujících,“ nechala se slyšet Šmejkalová.

O společnosti SkyUp Airlines

SkyUp Airlines je ukrajinský nízkonákladový letecký dopravce, který zahájil svou činnost 21. května 2018. Hlavní základnou SkyUp je letiště Igora Sikorského v Kyjevě. Mezi další základny patří ukrajinská města Charkov, Lvov a Oděsa.



V současné době společnost provozuje osm letadel typu Boeing 737. Kromě Pardubic otevře aerolinka od října také linkyz Prahy do Charkova a Lvova. Dopravce dosud létal hlavně charterové lety do oblíbených turistických destinací. Zdroj: wikipedia.org