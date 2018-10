Vybuduje Škoda novou továrnu? Rozhodne se příští rok

Během příštího desetiletí bude Škoda potřebovat jen v Evropě navýšit výrobní kapacitu o čtyři sta tisíc vozů. V rozhovoru pro Deník to uvedl předseda představenstva Škoda-Auto Bernhard Maier. To znamená, že pokud se nepodaří najít dostatečné možnosti pro produkci modelů s logem mladoboleslavské automobilky v existujících závodech koncernu Volkswagen, bude se muset přistoupit k vybudování zcela nové továrny.

Už nyní je podle něho jasné, že příští rok by Škoda mohla prodat o dvě stě tisíc aut více, než kolik je aktuálně schopna vyrobit. „Rozhodnutí musíme udělat nejpozději začátkem příštího roku,“ uvedl Maier. Případná stavba by pak podle něj trvala další tři až čtyři roky.

Stále vyšší poptávka

Už nyní však Škoda hledá, jak uspokojit převyšující poptávku nad nabídkou hledáním různých možností.

„Například v Osnabrücku se bude lakovat 65 tisíc karosérií fabií a montovat až 45 tisíc karoqů ročně. Navíc se ještě snažíme najít další rezervy v našich závodech, přestože jejich vytíženost je na úrovni 119 procent, což je absolutní vrchol v automobilovém průmyslu. Znamená to, že bychom přidali další směny a pracovali místo pěti šest dní v týdnu,“ uvedl.

Podle Maiera je také možné, že by se superb vyráběl místo v Kvasinách v německém Emdenu. „Ovšem to by se mohlo týkat až následující, čtvrté generace,“ dodal. Naopak s výrobou Seatu Ateca na stejném místě Škoda přes problémy s výrobní kapacitou pro svá vlastní auta přestávat nechce. „Byli bychom rádi, kdyby tento úspěšný model pokračoval i nadále,“ řekl.



Další crossover ve hře



Škoda podle něj také stále hodnotí, jakým typům aut dát v budoucnosti větší prostor. „Vzhledem k tomu, že vidíme, jak se lidé stále ve větší míře přiklánějí ke crossoverům, je zatím ještě otevřen osud příští generace Fabie Combi,“ vysvětlil.

Je to nutné i proto, že Škoda podle něho potřebuje od roku 2020 vylepšit ekonomický výsledek v každém následujícím roce oproti současnému stavu o 500 milionů eur.

Naopak již je rozhodnuto o tom, kdy a jaké elektromobily uvede Škoda na trh. „Nejdříve to bude plug-in hybridní varianta superbu a na konci příštího roku i elektrické citigo s dojezdem téměř tři sta kilometrů,“ vypočítává. Následovat pak budou dva vozy postavené na speciální platformě MEB. „Zejména jeden z nich bude mít velmi emocionální charakter,“ slibuje.

Nevyloučil ani to, že Škoda bude investovat do sítě dobíjecích stanic. „Začneme v našich výrobních závodech a v areálech obchodních partnerů, a pak se uvidí. Nebudeme to ale určitě dělat sami, ale ve spolupráci s nějakým dalším subjektem.

Maier je také velmi spokojen s tím, jak probíhá příprava výroby speciálních modelů pro indický trh. „Představíme je na konci roku 2020,“ uzavřel.