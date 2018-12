Téměř 117 tisíc lidí je v Česku podle vládní analýzy ohroženo ztrátou domova nebo už se na ulici ocitli. Celkem potřebuje levné bydlení až 65 tisíc rodin. Pomoci by jim měly dotace, které obcím na výstavbu sociálních bytů bude poskytovat Státní fond rozvoje bydlení (SFRB).

Ministerstvo pro místní rozvoj zvažuje, že by do jejich výstavby stát investoval asi tři miliardy korun, z toho dvě třetiny by šly do přímé výstavby nebo rekonstrukcí rozpadajících se domů. Z peněz by se mohlo postavit nebo pořídit okolo dvou tisíc bytů ročně. Úřad to uvádí v návrhu nařízení vlády, který poslal do připomínkového řízení.

Ministerstvo v materiálu mimo jiné definuje, kdo všechno by měl na sociální byt od obce nárok. Týká se to především lidí, jejichž měsíční čistý příjem po odečtení státem stanovených nákladů na bydlení není vyšší než 1,6násobek životního minima. U rodiny se dvěma dětmi ve věku sedm a deset let tato částka v současnosti činí 16 400 korun.

„Finanční nedostupnost bydlení však sama o sobě není dostatečnou podmínkou pro zařazení domácnosti mezi domácnosti postižené tržním selháním,“ konstatuje ministerstvo. Posuzovat by se tak měl například zdravotní stav žadatelů o byt.

Dohled nad byty

Podle úřadu navíc často nejsou lidé v ohrožení bezdomovectvím schopni plnit podmínky běžných pronajímatelů, například z hlediska soužití s ostatními nájemníky.

„Takové domácnosti jsou pak odkázány na bydlení v ubytovnách nebo u takzvaných obchodníků s chudobou, kteří si zvýšené riziko promítají do výše plateb za bydlení,“ dodává ministerstvo s tím, že v sociálních domech budou proto zajištěny zvýšené hygienické a bezpečnostní požadavky.

Výši maximálního nájemného v těchto bytech chce v případě schválení návrhu vlády ministerstvo teprve stanovit.

Nejedná se o zákon

Podle Martina Šimáčka z Institutu pro sociální inkluzi je částka zmíněná v důvodové zprávě k materiálu příliš nízká. „Bude tak trvat minimálně dvacet pět let, než to pokryje potřebu,“ míní. Obavy má i z toho, aby domácnost o bydlení nepřišla, pokud se dočasně zvýší její příjmy, a nespadla tak zase na dno.

Problémů je podle něj ale více. Například ten, že se jedná pouze o návrh nařízení vlády, nikoliv zákona, který by dal obcím povinnost zajistit sociální bydlení. „Výstavba bytů tak bude dobrovolná,“ míní.

Pokud vláda návrh schválí, začne platit od dubna příštího roku.