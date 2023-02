Komu má NZÚ Light pomoci? Lidem, kteří nemají dostatečné finanční prostředky, pomáhá NZÚ Light s rychlou renovací rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů s cílem snížit náklady na jejich vytápění. Cílovou skupinou jsou zejména senioři a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení . Právě starší ročníky mají o dotace největší zájem. Průměrný věk žadatelů se pohybuje kolem 72 let, nejstarší žadatelce bylo dokonce už 96 let.

Na co lze dotace z NZÚ Light využít, a na co naopak nelze?

Prostředky mají sloužit zejména na zateplení fasády, střechy, stropů a podlah i na výměnu oken a vchodových dveří. Určeny naopak nejsou na výměnu plynových kotlů.

Kolik peněz mohou žadatelé získat?

Žadatelé mohou získat až 150 tisíc korun. Výhodou je, že se dotace vyplácí zálohově, tedy předem, a může pokrýt až 100 procent vynaložených nákladů. Na účty žadatelů už odešly první desítky milionů korun.

Nová zelená úsporám Light odstartovala: Návod, jak získat až 150 tisíc

V čem je u NZÚ Light cesta k penězům lehčí než u jiných dotací?

Výrazně ubylo papírování. Úsporná opatření lze provést i svépomocí, k žádosti není nutné dokládat žádná energetická hodnocení ani projektovou dokumentaci. „Už po pouhých dvou týdnech od spuštění příjmu dotací mají první žadatelé na účtech peníze a mohou se pustit do úprav, které jim sníží výdaje na bydlení ještě v letošní topné sezoně,“ řekl ředitel Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Petr Valdman.

Od kdy je možné o dotace žádat?

První výzva byla vyhlášena 14. listopadu loňského roku. Příjem žádostí byl spuštěn 9. ledna. Lidé si o peníze mohou zažádat ještě před začátkem realizace úsporných opatření, na kterou potom mají celý následující rok. Žádat lze dokonce i zpětně na opatření uskutečněná po 12. září 2022.

Jaký je o NZÚ Light zájem?

Už od prvních minut po spuštění programu byl zájem obrovský. Na konci ledna úředníci přijali přes 8 000 žádostí, každý den jich v té době chodilo kolem pěti stovek. Podle ministerstva životního prostředí byly proto jen za první dva týdny od spuštění příjmu žádostí vyčerpány dvě třetiny vyčleněných peněz, tedy miliarda korun. Úřad proto celkovou částku zdvojnásobil na tři miliardy korun.

Budou mít šanci na pomoc i další zájemci?

Ano. Podle ministra životního prostředí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by se dotační program pro nízkopříjmové skupiny měl stát stálou součástí nabídky Státního fondu životního prostředí a jeho financování by mělo být průběžně doplňováno. „Chceme, aby každý oprávněný zájemce, který bude chtít zateplit své obydlí, měl možnost dotaci získat,“ prohlásil Jurečka.

Týká se NZÚ Light také bytových domů?

Ne, ale pro nízkopříjmové domácnosti žijící v bytových domech chystá ministerstvo rozšíření běžné Nové zelené úsporám. Zde bude cílem změn zejména rozšíření dotací o možnost podpory instalací fotovoltaických elektráren pro co nejvíce domácností.

Kde zájemcům pomohou s vyplněním žádostí?

K dispozici je poradenská síť zahrnující takzvané Místní akční skupiny, Energetická a konzultační informační střediska, pracovníky úřadů práce i některých místních úřadů. Tito lidé jsou připraveni pomoci každému. Provedou jej celým procesem od výběru vhodných opatření přes podání žádosti až po doložení realizace. Navíc by měli také sami vytipovávat a oslovovat domácnosti, kterým by se tato pomoc hodila. „Nikdo se nemusí bát, že si poradenství a pomoc s vyřízením dotace nebude moci dovolit,“ podotkl šéf SFŽP Valdman. Služba je totiž bezplatná.

O dotace na zateplení či soláry je rekordní zájem. Stát je nabídne i chudším

Kde žadatelé tyto poradce najdou?

Nejlépe prostřednictvím webové stránky https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light/ a také denně od 8.00 do 16.00 na telefonu 725 308 490.

Jakým způsobem se o peníze žádá?

Žádosti se přijímají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí. K tomu je třeba mít zřízenou elektronickou Identitu občana. „V žádosti je třeba doložit důchod, například dokumentem s jeho výměrem, a vlastnictví bankovního účtu, na nějž peníze poputují,“ uvedl odborník na zateplovací systémy ze společnosti Weber Miloš Hutník.

Co když jsem senior a elektronickou Identitu občana nemám? Mohu podat žádost poštou?

Ne, žádat se může pouze elektronicky. Proto si každý žadatel musí elektronickou identitu nejprve nechat zřídit. „Uvědomujeme si, že to pro některé seniory může být problém. Mohou se však obrátit na síť poradců, kteří jim Identitu občana zařídí a žádost za ně podají,“ uvedla mluvčí SFŽP Lucie Früblingová.

Mám od banky zřízenou Bankovní identitu, díky níž lze komunikovat na dálku s úřady. Pomůže mi v tomto případě?

Pomůže, i když jenom částečně. Jednání s bankami o jejím využití totiž zatím neskončila, a i když se s touto variantou do budoucna počítá, zatím takto žádat nelze. Lidé, kteří mají Bankovní identitu, to přesto budou mít o něco jednodušší než ostatní. Kvůli zřízení Identity občana totiž nemusí tak jako ostatní chodit na Czech Point, ale mohou si ji snadno zařídit z domova právě prostřednictvím Bankovní identity.

Mohou lidé dotaci využít na více různých úsporných opatření a úprav?

Ano. Podat ale mohou pouze jednu žádost, proto v ní všechny zamýšlené úpravy musí být zmíněné. Je přitom potřeba vejít se do daného cenového limitu. Na zateplení střechy mohou využít až 120 tisíc korun, na zateplení podlah 60 tisíc korun a u stropu 50 tisíc korun. Na výměnu vchodových dveří lze získat 18 tisíc korun, na výměnu každého okna 12 tisíc korun a šest tisíc korun na zateplení běžného metru fasády.

Co lze za tyto peníze rychle pořídit?

Lidé si díky nim mohou provést rychlé a finančně nepříliš náročné stavební úpravy, které zamezí významným tepelným ztrátám. „Ušetřit se dá také s pomocí kvalitnějších materiálů, které splňují přísnější požadavky na tepelně izolační parametry,“ připomněl odborník na zateplení společnosti Isover Tomáš Truxa. „Dobrých výsledků pak dosáhneme i s použitím menší tloušťky izolantu,“ dodal.

Vytápění obnovitelnými zdroji? Je důležité zvážit finance i stáří domu

Pokud úřad moji žádost schválí, do kdy musím rekonstrukci provést, abych nemusel peníze vracet?

Vše by mělo být hotovo nejpozději do jednoho roku od okamžiku schválení žádosti. Není však vyloučeno, že by ve výjimečných a odůvodněných případech mohli úředníci „přimhouřit oko“ a dovolit příjemcům dotace lhůtu prodloužit. „Řešit se to ale bude individuálně,“ naznačila mluvčí SFŽP Früblingová.

Nehrozí seniorům a sociálně slabým při sjednávání žádostí žádná nebezpečí?

Podle spotřebitelské organizace dTest to není vyloučeno, proto odborníci nabádají k obezřetnosti. Zejména když pomoc se žádostmi nabízejí stavební společnosti. „Taková pomoc nemusí být vždy cestou k ušetření času ani financí,“ obává se ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. „Spotřebitelé by měli zvážit, zda jim spolupráce s některou z méně známých společností nepřinese v konečném důsledku spíše komplikace,“ tvrdí Hekšová.

Kde mohou laici najít další důležité informace?

Podle dTestu je vhodná například webová stránka zkrotimeenergie.cz pod záštitou ministerstva životního prostředí. Zájemci zde na jednom místě najdou podrobné tipy ke snížení spotřeby energií i informace o různých příspěvcích, které jim stát prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí nabízí.