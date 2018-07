Protesty, odvolání a petice. Nové bytovky ruší vilovou zástavbu

Klidné vilové čtvrti se starší zástavbou patří k nejvyhledávanějším adresám. Koupit si tady dům ale dnes představuje skutečný luxus. Toho jsou si vědomi i developeři, kteří se na tyto lokality zaměřují a nabízejí namísto domů aspoň komfortní byty.

Vilky z první republiky nebývají na prodej často. Z nabídky mizí rychle bez ohledu na to, zda na trhu zrovna panuje boom či recese. V doznívající finanční krizi po roce 2010 byl na prodej rodinný dům v pražském Braníku. Jeho majitelka z řad starousedlíků zemřela a zanechala po sobě dvě dcery. Vzhledem k hodnotě domu, či spíš pozemku v této lokalitě, nepřicházelo v úvahu, že by se dcery majetkově vypořádaly tak, aby nemovitost zůstala v rodině.

Dům tedy koupili původem ruští investoři. Následovala demolice. Oproti jiným případům ale měli investoři i místní obyvatelé dvě výhody: vilka na konci ulice už sousedila s malým bytovým domem vybudovaným za socialismu a sám investor navrhl umírněnou novostavbu, která výrazně nepřevyšovala okolní zástavbu. Do čtyř let tak měl zkolaudováno i prodáno.

Bytovky vedle vilek? Nic neobvyklého

Nezřídka se však stává, že developer navrhne mezi prvorepublikové vily bytový dům maximálně vytěžující pozemek včetně zahrady a přesahující okolní výškovou hladinu. Následují protesty sousedů, odvolání a petice. Je pak na stavebním úřadu a nově také na odboru územního rozvoje, zda stavbu povolí.

„Problémem je, že kromě územního plánu zpravidla neexistuje další stupeň podrobnější dokumentace, jako regulační plán nebo územní studie, podle níž by se záměr stavby posuzoval,“ konstatuje architekt a urbanista Martin Kloda.

Podle něho je potřeba k projektům uvnitř vilových čtvrtí přistupovat individuálně „Záleží na tom, jaká zástavba je v lokalitě obvyklá, což ale může být v různorodé struktuře někdy obtížné stanovit. Ideálně by měly existovat mantinely s možností výjimek, které by se posuzovaly podle jasně daných pravidel. Praha má pro rozhodování o takových případech oporu v Pražských stavebních předpisech, další města možnost vlastních stavebních předpisů bohužel nemají a snaží se to řešit jinými způsoby,“ míní Kloda.

Stará zástavba láká investory

Pro developery komorních projektů jsou staré rodinné domy a jejich pozemky velkým lákadlem. Klientům, kteří si nemohou pořídit rovnou vilu na prestižní adrese, nabízejí téměř srovnatelný komfort v takzvaném viladomu. Skupina Immo Leasing právě dokončuje výstavbu jednoho z nich ve Strašnicích.

„Činžovní vila Na Vinici patří k velmi komorním bytovým projektům. Pouhých osm jednotek společně s vlastní zahradou a pozemkem v klidné lokalitě zaručuje výjimečně klidné bydlení prémiového standardu,” nabízí byty Denisa Višňovská z realitní kanceláře Lexxus.

Oblast prvorepublikových Strašnic si oblíbila také developerská firma JRD. Postavila už zde několik více či méně komorních projektů a v současné době buduje další Rezidenci Červený dvůr o 15 bytech.

Cena stometrového bydlení se tady pohybuje mezi 11,5 až 14 miliony korun, což se blíží pořizovací ceně samotného pozemku. Podobně jako u viladomu v Braníku ale měl developer při povolování výstavby výhodu v tom, že v sousedství už stojí také menší bytový dům ze socialistické éry.