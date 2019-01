Lidé začínají odkládat plánované stěhování do většího, a namísto toho se pouští do rekonstrukce svého stávajícího bytu. Reagují tak na astronomický růst cen novostaveb i horší dostupnost hypotečních úvěrů.

„Místo čím dál dražší koupě nového bydlení budou majitelé nemovitostí investovat do zkvalitnění toho stávajícího. Podle naší analýzy plánuje rekonstrukci bytu nebo rodinného domu každý třetí majitel nemovitosti postavené před rokem 2000,“ tvrdí Lukáš Smetana, ředitel společnosti ProBydlení z realitní skupiny Finep. Firma odhaduje, že do rekonstrukce a do vybavení vlastní domácnosti budou lidé investovat kolem 400 tisíc korun. Za rekonstrukci bytu určeného k pronájmu zaplatí v průměru 150 tisíc korun.

Skutečně je co opravovat. Tuzemský bytový fond patří k nejstarším v Evropě. Stáří bytu tady dosahuje v průměru 53 let. „Z hlediska počtu bytů na obyvatele je situace v České republice uspokojivá. Naopak dlouhodobě nízká zůstává kvalita bytového fondu,“ připomíná Jiří Pácal, ředitel společnosti Central Europe Holding.

Realitní kanceláře Maxima Reality a ProBydlení nedávno udělaly průzkum mezi tisícovkou majitelů starších bytů, který se zaměřil na jejich vybavení. Ukázalo se, že nejdéle slouží kuchyňské linky, koupelny a toalety. Těm je v průměru čtvrt století. V těsném závěsu za nimi skončily úložné prostory a dveře. Ložnice dosahují průměrného stáří 14 let a sedací soupravy mají téměř desetiletou životnost.

Zabezpečení majetku

Rekonstrukce za uplynulých 20 let se dají rozdělit do několika etap. Po roce 1995 začalo desetiletí „bytovojádrové“, kdy lidé předělávali umakartová jádra v panelových domech. Po roce 2000 přišla etapa podlahová, kdy domácnosti opouštěla vysloužilá linolea a koberce. „Díky nástupu nových obchodních domů s nábytkem v Česku řada domácností také nakupovala nové sedací soupravy a obytné stěny,“ dodává Smetana.

Po roce 2010 následovala etapa rekonstrukcí kuchyní, kuchyňských koutů a úložných prostor, která trvá dodnes. Může za to i moderní technika, kdy lidé touží po kuchyňských linkách s vestavěnými spotřebiči, moderními digestořemi, novými varnými deskami a horkovzdušnými troubami. „V poslední době se rozmohl trend ostrůvkového vaření. S požadavkem na samostatný blok a další pracovní plochu přicházejí většinou zákazníci, kteří plánují propojení kuchyně s obývacím prostorem,“ popisuje Jakub Šebestík, prodejce kuchyní Oresi.

Teprve v posledních letech se dostává do popředí zájmu také zabezpečení majetku, tedy vstupní bezpečnostní dveře a alarmy, ovládané přes aplikace v mobilech. U dražších nemovitostí se objevují i zámky spojené s čtečkou otisků prstů.

ProBydlení registruje také rostoucí poptávku po realizaci dětských pokojů na míru. „Je to dáno stoupajícími nároky na kvalitu života, rostoucí ekonomickou silou rodin a také trochu kultem dítěte v dnešní společnosti,“ doplňuje Smetana.