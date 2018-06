Nové byty v Brně? Pro jejich výstavbu je nutné řešit dopravu a územní plán

Bytů je málo, ale okamžitě stavět není možné, zní z brněnských městských částí. Reagují tak na novou strategii bydlení, kterou městští radní minulý týden doporučili ke schválení zastupitelům.

Pro výstavbu nových bytů vybrali devět oblastí v různých čtvrtích. Ještě před začátkem prací však jsou nutné úpravy pozemků, kde mají byty vyrůst. „Například výstavbu v Tuřanech podmiňujeme vyřešením dopravní situace, konkrétně obchvatem Tuřan tak, jak jej máme v plánu,“ upozornil náměstek brněnského primátora Petr Hladík.



Problémy s vlastnictvím pozemků či dopravou komplikují výstavbu ve stavebním dvoře v brněnských Kohoutovicích. Příprava stavby bytů může trvat i šest let. „Pozemky nejsou zasíťované a polovinu z nich navíc vlastní soukromníci,“ vyjmenoval kohoutovický starosta Petr Šafařík.

Nutné podle něj bude dvůr dopravně napojit na Libušinu třídu. „Rozhodně totiž není možné vést dopravu Žebětínskou ulicí přes staré Kohoutovice,“ zdůraznil. Právě do technické přípravy míst pro vznik nových bytů chtějí radní investovat každý rok tři sta milionů korun.



Nejdříve za deset let má podle starosty Černovic Pavla Blažíka začít práce na nových bytech v lokalitě Na Kaménkách. „Máme už nyní vítězný návrh urbanistické soutěže a nyní plánujeme začít pracovat na územní studii. Poslouží jako podklad pro změnu územního plánu,“ zmínil.



Kromě změny územního plánu je nutné podle Blažíka vyřešit i dopravní napojení a rozhodnout, jaké budovy mají na sídlišti stát. „Odpoví na to právě ona studie,“ dodal.

Jedním z míst, kde chtějí představitelé magistrátu stavět, je i Červený kopec. Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, v plánu je zde nová čtvrť až pro deset tisíc lidí. „Veškerá doprava má podle projektu vést přes Bohunice. Silnice takovou zátěž neunesou,“ kritizoval už dříve bohunický starosta Antonín Crha.



Kvůli výtkám chtějí radní zadat dopravní studii Jihlavské ulice. „Pomůže nám odhadnout počty projíždějících aut a řešit kapacitu ulice,“ řekl náměstek primátora Martin Ander.



Nové byty plánují brněnští radní ve spolupráci s developery. „Při tvorbě strategie bydlení nám napomohla i anketa. Účastnilo se jí 801 lidí, kteří se vyjadřovali třeba k tomu, jaké bydlení preferují,“ řekl Hladík.