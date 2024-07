Aktuálně hledá v Česku franšízanty americký fastfoodový řetězec Wendy's. Ten si za mořem buduje renomé už od roku 1969 a proslavil se jako výrobce hranatého burgeru z hovězího masa. Společnost se rozhodla rozšířit do Evropy, kde chce vybudovat stovky poboček. „Česko je díky svému silnému trhu, velké tradici rychlého občerstvení a výborné geografické poloze ideální základnou pro naši expanzi v Evropě. Proto jsme také Českou republiku zařadili mezi několik prvních zemí, kam chceme expandovat,“ potvrdil výkonný ředitel společnosti pro Evropu Michael Clarke.

Přesné datum otevření zatím řetězec neurčil, všechno závisí na rychlosti jednání s franšízanty. Potvrdil ale zájem o Prahu. „V prvním sledu se odborníci Wendy's dívají po větších městech, čili Praze a Brnu, ale pokud najdeme vhodné franšízanty i v dalších lokalitách s potenciálem, tak se tomu určitě nebráníme," doplnila společnost pro Deník.

Před časem uspořádalo velvyslanectví Spojených států v Praze setkání zástupců amerických společností, které projevily zájem o expanzi do Čech. A Wendy’s není jediný řetězec rychlého občerstvení, který by mohl otevřít v tuzemsku pobočky. Velvyslanectví informovalo také o skupině Rave Restaurants a jejich franšízách Pizza Inn. „Pizza Inn nabízí ručně vyráběnou pizzu z čerstvých surovin už více než šedesát let od svého založení,“ informovala americká ambasáda.

Fastfoodům se vede dobře, otevírají další pobočky

Kromě úplně nových sítí rozšíří v následujících měsících svůj provoz i stávající společnosti zaměřené na rychlé občerstvení. Řetězec Popeyes oznámil, že chce do deseti let v Česku otevřít šest desítek dalších restaurací. Jeho první pobočka v zemi, konkrétně v Praze, přivítala zákazníky loni na podzim a způsobila poprask - fronta na louisianská kuřata se táhla Václavským náměstím i několik týdnů po otevření.

Dalším stoupají tržby a ani změna stravovacích návyků lidí v době covidové pandemie na tom nic nezměnila. Například McDonald's meziročně v Česku vydělal o šestnáct procent víc. „Rostl počet restaurací i zákazníků, těch přišlo více než padesát milionů,“ potvrdili zástupci řetězce. I tato síť chystá letos otevření nových poboček.

Na podzim 2023 a začátkem roku 2024 sbírala data výzkumná agentura ResSOLUTION Group, která potvrdila, že na jídelníčku Čechů se fastfood objevuje celkem často, především u mladších generací. „Alespoň několikrát za měsíc zavítají do restaurace či bistra s rychlým občerstvením tři z deseti Čechů. U mladších ročníků ve věku 15 až 34 let podíl dosahuje 53 procent. Naopak lidé starší 45 let se ve fast foodech stravují několikrát měsíčně a častěji jen ve 14 procentech případů,“ okomentovala výsledky agentura. Jedenkrát týdně zavítá do fast foodu více než desetina respondentů.

Nejčastěji zákazníci návštěvou rychlého občerstvení vyřeší oběd, připadne na něj více než polovina návštěv. Třetina lidí chodí do fastfoodu pro svačinu a mlsat.

Na špici nejoblíbenějších podniků v Česku zůstávají podle průzkumu McDonald's a KFC. Třetí skončily kebaby. Na čtvrtém místě se umístila síť českého rychlého občerstvení Bageterie Boulevard. Ta dokonce založila střední školu. Akademie systémové gastronomie vzdělává od září 2023 žáky v Praze.