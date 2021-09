Co se týká aktuální situace, řešíme pouze náklady na projektovou přípravu, kterou teď při zpracování záměru projektu uděláme vlastními kapacitami. Další stupně projektové dokumentace, tedy především dokumentace pro stavební povolení, uhradíme ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury. Vybudování jednotlivých staveb v uzlu je opravdu časově velmi daleko, ale předpokládáme, že se využijí evropské dotační tituly, například Nástroj pro propojení Evropy, pokud tedy budou ještě v době výstavby k dispozici. Další možností je úvěrové financování například cestou Evropské investiční banky. Jde o infrastrukturní projekt celoevropského významu a navíc rozložený v čase, takže si myslím, že peníze se zajistit podaří.

Pokud se zaměříme na celý železniční uzel Brno, co všechno je jeho součástí?

Je to nepochybně velmi dobrá reference, která dokládá zkušenosti vítězů s železniční problematikou. To ostatně potvrdila i vysoká úroveň jejich návrhu.

Proč jste dělali soutěž už nyní, když se má začít stavět až za několik let?

Vítězný tým architektů v zakázce navazující na soutěž dopracuje svůj návrh do podoby kompletní architektonické studie tak, aby se vyjasnily všechny aspekty řešení, které soutěžní návrh nemohl v požadované podrobnosti pojmout. Zároveň pracujeme na záměru projektu celého železničního uzlu Brno, což je dokument sloužící primárně ke schválení stavby, v tomto případě souboru staveb, ze strany ministerstva dopravy. Záměr už zohlední navrženou podobu nádraží. Je třeba vnímat, že nádraží je jen jednou stavbou z celého souboru, který řeší kompletní modernizaci železniční infrastruktury na území Brna. Po zpracování záměru projektu a jeho schválení ministerstvem dopravy přistoupíme ke zpracování dalších stupňů dokumentace, ke kterým bude závazným podkladem právě architektonická studie zpracovaná vítězným týmem

Hlavním místem zastavení vysokorychlostních vlaků v Brně je nové hlavní nádraží. Možnost zřízení smysluplného terminálu ve Vídeňské teprve prověří územní studie, kterou zadá Brno. Je třeba zajistit mimo jiné vazbu na veřejnou dopravu do centra města a parkovací možnosti.

Ano, je to skutečně tak. Takový byl od začátku i záměr.

Podle předpokladu má na nádraží padnout asi sedmnáct miliard. Co do sumy spadá?

Co se muselo při prověření například zohlednit?

A když to tedy shrneme?

Proč mají nyní lidé věřit, že nádraží skutečně vznikne? V posledních letech jsme se u modernizace brněnského uzlu významně posunuli. Je zpracovaná a ministerstvem dopravy schválená studie proveditelnosti s výběrem varianty. Brno i Jihomoravský kraj upřednostňují odsunutou polohu umístění nového nádraží. Potvrdila se platnost vydaného územního rozhodnutí. S městem jsme vyhlásili a úspěšně dokončili mezinárodní architektonickou soutěž na podobu. Z naší strany připravujeme výstavbu vysokorychlostních tratí. Je zpracovaná studie proveditelnosti na vysokorychlostní trať Praha – Brno – Břeclav i Ostrava, což znamená, že můžeme přípravu modernizace železničního uzlu Brno dobře sladit i s těmito budoucími záměry. Vznikají související stavby s těsnou vazbou na brněnskou aglomeraci, například elektrizace trati do Zastávky u Brna.

/ROZHOVOR/ O novém nádraží se v Brně mluví dlouhé desítky let. Před třemi roky rozhodli zastupitelé města a Jihomoravského kraje o jeho poloze u řeky Svratky. Umístění potvrdila i Centrální komise Ministerstva dopravy. Od letošního léta pak lidé znají budoucí podobu nádraží, kterou mu vtisknou architekti z Nizozemska. „Máme velmi dobře našlápnuto a v historii jsme nebyli s přípravou nikdy tak daleko,“ říká Deníku Rovnost náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.