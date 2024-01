Po roce „strádání“, kdy se řidiči dočkali otevření zhruba šestnácti kilometrů nových dálničních úseků, přijde období hojnosti. V roce 2024 plánují zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřít bezmála 120 kilometrů nových dálnic. Bude se tak jednat o historický okamžik, kdy silničáři v jednom roce přesáhnou sto kilometrů. A představitelé ministerstva dopravy avizovali, že chtějí v podobném tempu výstavby pokračovat i v dalších letech. I proto bude ŘSD v letošním roce hospodařit s rekordním rozpočtem – přes 79 miliard korun. Rozestavěno je nyní 118 kilometrů nových dálničních úseků a 64 kilometrů silnic I. třídy.

V roce 2024 se otevře více než sto kilometrů nových úseků dálnic. Podívejte se na mapu v článku, kde přesně. | Foto: Deník/Miroslav Elsnic

„Dopravní infrastruktura měla být hotová už v roce 2010. Bohužel není a nyní doplácíme na historický dluh. Snažíme se ji co nejrychleji dostavět. Pokud se nám to nepodaří, bude to znamenat v dalších letech ještě větší ekonomické problémy. Budeme hůře konkurovat ostatním zemím a logicky to bude mít negativní dopad i na státní rozpočet,“ varoval ministr dopravy Martin Kupka.

Ten chce ve větší míře do financování výstavby dálnic zahrnout i soukromé investory, a to formou PPP projektů (takzvaný Public Private Partnership, kde je výkon veřejné služby svěřen soukromému partnerovi). Už nyní se takto staví 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Na starosti jej má konsorcium stavebních společností Via Salis.

Česko za dálnici zaplatí zhruba 19 miliard korun, a to ve splátkách. První pošle stát až po zprovoznění dálnice, tu poslední v roce 2048. Po celou dobu se o cestu bude starat soukromý investor. V případě snížení kvality bude stát koncesionáře pokutovat srážkami z měsíčních splátek.

Nové úseky dálnice D4 mají být otevřené letos. Jakých dalších úseků se řidiči v roce 2024 dočkají? A kde výstavba začne? Deník připravil přehled. Pro další mapku najedete na šipku pod grafikou.

Plánované zahájení stavby dálničních úseků v roce 2024