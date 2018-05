Nové silnice zlepší dostupnost pražského letiště, uleví také Měcholupům

/INFOGRAFIKA/ Zatímco o dokončení Pražského okruhu se roky se jen mluví, začínají vznikat už první alternativy k některým jeho úsekům. Úřady aktuálně posuzují hned tři silnice na okrajích Prahy a v jejím blízkém okolí, které by měly ulevit dopravě v širším centru Prahy.

Největší akcí je projekt nové silnice mezi dálnicí D8 a D7. Její stavba se plánuje už delší dobu, ale úředníci vrátili první plány k přepracování. Teď Středočeský kraj jako investor stavbu zhruba třináct kilometrů dlouhé spojky poslal znovu k posouzení vlivů stavby na životní prostředí.

Stavba silnice je rozdělena na tři etapy, součástí je i chystaný obchvat Kralup nad Vltavou. Začíná u Úžic u dálnice D8 a vede k D7 u Středokluk v blízkosti Letiště Václava Havla. Projektanti ji navrhují na šířku 9,5 metru, na vhodných úsecích pak 13,5 metru pro uspořádání 2+1 pruh. „Je to chvályhodný krok ve chvíli, kdy stále není dokončen Pražský okruh. Pomůže to vyvést část dopravy mimo Prahu,“ říká Roman Lenner z projekční firmy Valbek.

Na letiště kolem Prahy

Vzniká současně už i další propojení dálnic D6 a D7. Trasa je zajímavá i pro obyvatele severních částí Středočeského kraje či Ústeckého nebo Libereckého kraje. Pro cesty na letiště vznikne zajímavá alternativa namísto průjezdu Prahou. Ředitelství silnic a dálnic ještě navíc chystá zrychlení silnice I/16 mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví stavbou obchvatů některých obcí.

Zatímco dosud například lidé z Mladé Boleslavi jezdí na letiště přes Prahu, většinou tunelem Blanka, nově by pro ně měla po dobudování nových úseků být rychlejší cesta přes Mělník. Autoři projektu také upozorňují, že nová silnice by měla fungovat jako doprovodná v případě havárie na chystaném Pražském okruhu. Kraj ve studii neuvádí, kdy by se mělo začít stavět. Absence okruhu dnes patří k největším důvodům, proč je v Praze tak hustá doprava: řada aut vjíždí do Prahy jen kvůli tranzitu.

Úleva pro Kutnohorskou

Zlepšení dopravy chystá i Praha na jihovýchodním okraji v oblasti Dolních Měcholup. Navrhovaná silnice má odvést tranzitní dopravu z Kutnohorské ulice, po které vede silnice I/2. Dvoukilometrový navržený úsek vede na východ od městské části, zatím ho Praha připravuje ve dvou variantách s úrovňovým nebo mimoúrovňovým křížením cyklostezky.

Na stavbu má navázat ještě další silnice: necelé tři kilometry dlouhá spojka z Kutnohorské ulice v Uhříněvsi k budoucímu silničnímu obchvatu Prahy v úseku mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Také v tomto případě už Praha plán poslala úřadům, aby zjistily vliv stavby na životní prostředí.