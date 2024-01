Žáci autoškol se budou muset více připravovat na závěrečný test. Bude totiž zase o něco těžší. Zásobník testovacích otázek se totiž rozšíří o desítky nových dotazů včetně dynamických. Tedy reálných videí i počítačových simulací. Zástupci ministerstva dopravy ohlásili, že v rozšiřování hodlají nadále pokračovat. Kdy se s novými otázkami setkají fekventanti autoškol? Lze si nové otázky někde najít? Nebo jsou „přísně“ střežené? Deník připravil odpovědi na nejdůležitější otázky k tématu.

Představení nových testovacích otázek pro autoškoly. | Video: Deník/Miroslav Elsnic

Kolik nových testovacích otázek přibude?

Do testovacího balíčku přibude pětačtyřicet nových otázek.

Bude se jednat jen o „běžné“ statické dotazy?

Ne. Celkem deset jich bude dynamických - tedy reálné video, nebo počítačová simulace.

Na co je nová sada otázek zaměřená?

Souvisí především se změnami na silnicích, které platí od ledna. Jedná se například o možnost řídit osobní automobil od sedmnácti let v doprovodu mentora. V otázkách mimo jiné zaznívá, co vše musí mentor splňovat, kde musí sedět a podobně. Další nové testovací otázky se týkají nových dopravních značek.

Týkají se dynamické otázky rovněž legislativních změn?

Ne. Jsou primárně určené na postřeh řidiče a řešení krizových situací. „Chceme, aby se začínající řidiči dozvěděli a seznámili s provozem a možnými scénáři ještě předtím, než se dostanou na silnice,“ řekl Milan Janda z odboru agend řidičů ministerstva dopravy.

Kdy se nové otázky objeví v závěrečných testech?

Absolventi autoškol mířící k závěrečnému testu se s nimi poprvé setkají v pondělí 11. března. O den dříve, tedy v neděli, bude systém aktualizován.

Je možnost si otázky přečíst dříve a i jinde než v autoškolách?

Ano. Ve věstníku otázek se má nová sada testovacích dotazů objevit v průběhu prvního únorového týdne. Veškeré otázky včetně těch dynamických lze najít na webu noveotazky.cz.

V čem jsou dynamické otázky lepší oproti statickým?

Učí řidiče vnímat situaci a rizika. V testovacím balíčku jsou různé otázky, u nichž je použito stejné video. „Chceme aby si absolventi všímali nezvyklých situací a uměli předvídat. Nikoliv aby se pouze naučili otázky,“ připomněl místopředseda Asociace autoškol České republiky Jiří Novotný.

Proč jsou otázky k volně dispozici?

Podle zástupců ministerstva dopravy je cílem nejen připravit nejen začínající řidiče, ale i ty, kteří již řidičské oprávnění vlastní. Díky přístupnosti se tak může každý vzdělávat. „Naším cílem rozhodně není slovíčkařit a absolventy u závěrečného testu nachytat. Chceme, aby se vzdělávali i řidiči, kteří již řidičské oprávnění vlastní. Toto je možnost. Všímáme si, jak vznikají diskuze u jednotlivých článků, kvízů,“ upozornil Janda z ministerstva dopravy.

Kolik otázek je v testovacím „balíčku“?

V současné době je k dispozici celkově přes tisíc testovacích otázek. Od března po sedmém rozšíření to bude necelých jedenáct set.

Jedná se o poslední rozšíření?

Kdepak. Ministerstvo dopravy spolu s asociací autoškol a policií pracuje na přípravě dalších. Minimálním cílem je patnáct set otázek.

Budou vznikat další dynamické otázky?

Ano. Asociace autoškol připravuje další reálná videa s častými nebezpečnými situacemi z provozu. V budoucnu by to nemělo být jen z pohledu řidiče osobního automobilu, ale i nákladního auta či motocyklu.

Jsou některé otázky ze seznamu odebírány?

Ano. Vyřazovány jsou ty otázky, u nichž došlo ke změně legislativy. Podle ministerstva dopravy se jedná o jednotky ročně. Naopak nové přibývají po desítkách.