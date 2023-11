Na konci roku bude v Česku ve výstavbě 210 km dálnic, chybí 650 km, řekl Mátl

ČTK

Koncem letošního roku bude v Česku rozestavěných rekordních víc než 210 kilometrů dálnic, ze základní dálniční sítě chybí dobudovat zhruba 650 kilometrů. Novinářům to v pátek řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Věří, že hotovo by mohlo být do deseti let, dodal. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že příští rok se otevře 118 kilometrů nových dálničních úseků a spustí se výstavba 93 kilometrů dálnic.

Provoz na dálnici. Ilustrační foto. | Foto: ČTK