Největší tuzemský dopravce České dráhy (ČD) nyní hodlá staré vlaky z tuzemských kolejišť stahovat. V horizontu deseti let plánuje investovat 100 miliard korun právě do obměny vozového parku. Jenže podle odborníků je dluh z minula obrovský. „Česká železnice doplácí na dlouholeté podfinancování,“ říká expert na železniční dopravu a zároveň předseda dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp. „Pořád je to to stejné a dalších deset či dvě desetiletí bude. Zkrátka chybí politická vůle se stavem železnice něco udělat,“ myslí si Šíp.