Kromě prosince se jízdní řády na železnici mění také v půlce roku. Na letošní léto měli soukromí dopravci velké plány. Z nich však nezbylo nic, a tak jediným, kdo od 9. června rozšíří svou nabídku, budou České dráhy.

Červnové změny se u národního dopravce odehrají ve znamení prodlužování již existujících spojů. Slovenská strana stála o to, aby jednotky railjet, vlajková loď Českých drah, zajížděly až do Bratislavy. Prodloužení se dočká první ranní spoj do Prahy a poslední večerní spoj z Prahy. Dosud začínaly a končily v Břeclavi. Nově ponesou tradiční název Slovenská strela.