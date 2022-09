Značení čaje a kávy se zpřesní. Zákazníky nepůjde tak lehce napálit

Jen málokdo si dokáže přestavit ráno, odpolední siestu či nedělní odpoledne bez šálku dobré kávy či čaje. Jenže ne všichni výrobci či prodejci prodávají to, co zákazník požaduje a pod konkrétním názvem si představuje. S tím by však měl být konec. Ve sněmovně leží nová vyhláška ministerstva zemědělství, která zpřísňuje povinnosti prodejců a výrobců vůči zákazníkům. Musí je přesněji informovat.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock