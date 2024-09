K otázce zvýšení daní se opatrně vyjádřil už premiér Petr Fiala (ODS). „Já se v tuto chvíli nebudu vyjadřovat k věcem, které teprve připravujeme. Myslím, že se budeme prioritně snažit hledat jiné způsoby, jak si poradit s financováním nápravy škod,“ uvedl pro server iDnes.cz.

Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) uvedla, že se vláda zatím soustředí plně na zajištění bezpečnosti obyvatel a poskytnutí pomoci postiženým oblastem. „Teprve poté bude možné svědomitě a důkladně vyčíslit skutečný rozsah způsobených škod. Až definitivně pomine veškeré nebezpečí a budeme mít k dispozici přesnější informace o celkovém rozsahu škod, budeme moci zodpovědně diskutovat o finančních dopadech i případných úpravách rozpočtu,“ řekla Deníku.

Ministerstvo financí podle serveru Česká justice mezitím odmítlo, že by vydalo takzvané povodňové dluhopisy. Ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka to ale později nevyloučil. „Historicky byly pozitivně našimi občany vnímané státní dluhopisy, takže vydání povodňových dluhopisů je cestou, jak řešit nutnou obnovu poničené infrastruktury země. Ale toto vše je na odborná jednání a ministr financí, respektive celá vláda financování povodňových škod bude teprve řešit,“ vysvětlil. I on by se chtěl daním vyhnout.

Mimořádné události, třeba jako válka na Ukrajině, už vládní koalici donutily zvýšit přímé daně. I v minulosti vlády, které programově zvyšování daní odmítaly, svůj názor kvůli povodním přehodnotily. V roce 2010 kabinet pod vedením tehdejšího premiéra Petra Nečase zavedl solidární povodňovou daň, kdy se snížila sleva na poplatníka.

Podle současných poslanců je ale zvýšení daní možností, které se chtějí vyhnout. „Speciální povodňovou daň jsme vyhodnotili jako nevhodnou v současné situaci i vzhledem k tomu, jak moc je důležité, aby reakce byla rychlá,“ uvedla pro Deník poslankyně za Středočeský kraj Barbora Urbanová (STAN). Podle ní se náklady na povodně uhradí kombinací různých opatření.

„Samozřejmě, zdroje ze státního rozpočtu, dále se vláda snaží o evropské zdroje, podílet se budou kraje a samotné obce, stejně tak pojišťovny. Podle mých informací se ve státním rozpočtu pro rok 2024 jedná o přesunech, protože ne všechny kapitoly jsou vyčerpány, ministerstvo financí také sleduje, jak to vypadá s daňovými příjmy ve třetím čtvrtletí,“ doplnila.

Nedělejte z rozpočtu posvátnou krávu, zní z opozice

Jako nejzazší variantu vidí Urbanová zvýšení schodku. Proti tomu by se nestavěli ani někteří opoziční poslanci. „V první řadě bychom měli hledat prostředky v rezervách, odkud se dá čerpat. A případně i za cenu vyššího schodku státního rozpočtu. Já si nemyslím, že by se v případě takových nenadálých událostí měla dělat z rozpočtu posvátná kráva. Naopak, zvýšení daní hodnotím až jako úplně poslední možnost, která zabolí nakonec i ty, kteří jsou postižení povodní,“ shrnul poslanec za ANO Patrik Nacher.

Jeho stranická kolegyně Alena Schillerová zavádění nových daní odmítá. Myslí si ale, že najít peníze v rezervách bude obtížné a na pokrytí škod rezervy nemusí stačit. „Hnutí ANO je nicméně připraveno jednat s vládou o případné již avizované novelizaci rozpočtu,“ doplnila.

Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské je zvýšení daní nepravděpodobné i kvůli času, který aktuálně vláda do voleb už moc nemá. „Prostředky budou potřeba rychle, a aby se zvýšení daní nějak projevilo, musely by se velmi rychle přijmout opatření, nová legislativa. Bylo by to ve velké časové tísni a já si myslím, že touto cestou se vláda nevydá,“ podotkla. Navíc si nemyslí, že by zvýšení daní bylo nutné. „Je to ještě velmi předběžné, ale prvotní odhady neukazují, že by škody měly být tak velké jako při minulých povodních. Myslím, že díky rozpočtovým rezervám i v obcích se dají prostředky na obnovu rozložit v čase a není nutné daně zavádět,“ zhodnotila ekonomka Horská.