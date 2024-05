Čtrnáctiletí si budou moct legálně přivydělat. Počítá s tím novela zákoníku práce z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. Mohli by vykonávat jen lehčí činnosti a pouze v letních prázdninových měsících. Odborníci na pracovní trh tuto možnost vítají.

I mladší teenageři by mohli o letních prázdninách do práce. Třeba prodávat zmrzlinu. Počítá s tím novela zákona. Ilustrační foto | Foto: Deník/Edwin Otta

Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá pustit do pracovního procesu čtrnáctileté děti. Dosud zákon umožňuje zaměstnat lidi od patnácti let. Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že se jedná o novinku v novele zákoníku práce, kterou jeho úřad připravil. Děti by mohly vykonávat jen lehké práce během hlavních letních prázdnin, a to i bez ukončené povinné školní docházky. Podle Jurečky tato možnost přinese mladým lidem více příležitostí k získání pracovních zkušeností a přivýdělku během léta.

Čtrnáctiletí tak budou moci podepsat pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce. K tomu budou ale muset mít písemný souhlas rodičů. Jejich pracovní den by nesměl být delší než sedm hodin a týdně by mohli odpracovat maximálně 35 hodin. Minimální mzda za jejich práci pak byla stanovena na 112,5 koruny.

Mezi odborníky na pracovní trh se nápad setkal s poměrně pozitivní odezvou. „Pomůže jim získat pracovní návyky, zodpovědnost a praktické zkušenosti. Stejně tak to může přispět k jejich finanční gramotnosti a naučit je lépe hospodařit s penězi,“ uvedla ředitelka marketingu společnosti Grafton Recruitment Jitka Kouba. Podle ní je ale nutné mladším teenagerům nabídnout jen jednoduchou a bezpečnou práci a zajistit ochranu jejich zdraví a bezpečnost.

Novela s tím počítá. Zapovídá totiž profese, jako jsou noční hlídač, lesník, zedník nebo švadlena. Pracovat by nemohli ani v podnicích, kde se prodává alkohol.

Kouba tak předpokládá, že čtrnáctiletí by se mohli uplatnit jako vedoucí na táborech, uklízeči, prodavači vstupenek nebo doručovatelé. „Uplatnění najdou určitě i v gastronomii, například při prodeji zmrzliny,“ upřesnila.

Vyšší příjem se zdaní

Jejich práce bude podléhat zdanění. „Zásadní pro režim zdanění a odvodů bude typ dohody – dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti. U každé z nich jsou stanoveny rozhodné částky, do kterých odměna nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění či ovlivňuje typ daně, který se na příjem aplikuje, tedy zálohová či srážková daň z příjmů ze závislé činnosti,“ přiblížila daňová poradkyně společnosti BDO Monika Lodrová.

U dohody o provedení práce je podstatná hranice deset tisíc korun za měsíc. Pokud je u této smlouvy u daného zaměstnavatele částka nižší, neodvádí se sociální ani zdravotní pojištění. Jestliže u daného zaměstnavatele dotyčný podepíše prohlášení poplatníka, neodvede z této částky ani daň. V opačném případě zaměstnavatel srazí patnáct procent daně.

U dohodě o pracovní činnosti, tedy u pracovní smlouvy, je pak hranice čtyři tisíce korun za měsíc. Příjem pod touto hranicí nepodléhá sociálnímu zabezpečení. „Reálný měsíční příjem je pak rozhodný pro účast na zdravotním pojištění. Pokud je nižší než tato hranice, zdravotnímu pojištění taktéž nepodléhá,“ doplnila Lodrová. Podobné je to i v případě odvodu daně, tedy pokud brigádník podepíše prohlášení poplatníka, nebude z částky do čtyř tisíc korun platit daň.

Kouba očekává, že čtrnáctiletí budou mít o brigády zájem. „Podobně jako dnes u patnáctiletých a obecně neplnoletých uchazečů,“ dodala.

Pokud novela zákoníku práce projde Parlamentem, měla by začít platit od ledna příštího roku.