Podle ministerstva práce je cílem novely zvýšit flexibilitu na trhu práce a uvolnit „příliš rigidní nastavení“ zákoníku. Odbory s řadou změn nesouhlasily. Podle nich zajistí flexibilitu hlavně zaměstnavatelům a oslabí pozici zaměstnanců. Odboráři odmítali hlavně výpověď bez udání důvodu, hrozili protesty.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) opakovaně ujistil, že toto opatření v novele nebude. Výhrady měly i některé resorty, žádaly třeba větší možnosti vyplácení výdělků v eurech. Jaké změny vláda ve středu v připravovaném kodexu nakonec provedla, není zatím jasné.

Podle původního návrhu se zkušební doba měla od ledna prodloužit ze tří až na čtyři měsíce a u vedoucích pracovníků z šesti až na osm měsíců. Zaměstnavatel by musel matkám či otcům na rodičovské držet jejich původní místo do dvou let dítěte. Smlouvu na dobu určitou je nyní možné uzavřít nejvýš na tři roky, a to maximálně dvakrát. Při zastupování za rodiče na rodičovské by počet nebyl omezený, celková doba by ale nesměla přesáhnout devět let, vyplývalo z předložené verze.

Rozvržení pracovní doby a náhradní mzda při neplatné výpovědi

Podle ní by se měla výpovědní lhůta počítat od doručení výpovědi, ne až od začátku dalšího měsíce. Trvat by měla nejméně dva měsíce. Při propuštění kvůli porušování předpisů či neplnění pravidel by mohla být jeden měsíc. Nejméně měsíc by musel zůstat i pracovník, který podal výpověď po převzetí firmy jiným zaměstnavatelem. Pokud by zaměstnanec dostal neplatnou výpověď, do vyřešení či řádného ukončení pracovního poměru by měl dostávat náhradu mzdy či platu a mít nárok na dovolenou.

Předložená novela počítala s tím, že zaměstnanci by si mohli nově sami rozvrhovat pracovní dobu do směn, a to nejen při práci z domova, ale i na pracovišti. Museli by se na tom dohodnout se zaměstnavatelem. Při haváriích, živelních pohromách či mimořádných událostech by se mohl odpočinek zkrátit z osmi na šest hodin.

V Česku podle návrhu mohli příští rok výdělek v eurech začít dostávat za určitých podmínek cizinci, ale i Češi, kteří bydlí v jiném státě. Státní zaměstnanci a úředníci samospráv by mohli nově zasedat ve správních a dozorčích radách firem, pokud by měli písemný souhlas zaměstnavatele. Dosud v nich mohli být jen tehdy, když je tam zaměstnavatel vyslal.

Na brigádu už od čtrnácti

Na brigádu o letních prázdninách by se mohlo začít chodit už od 14 let, potřeba by byl písemný souhlas rodičů. Vykonávat by se mohly jen lehké práce. U mladých pod 15 let a u žáků a studentů do 18 let by směna mohla trvat nejvýš sedm hodin a týdenní pracovní doba maximálně 35 hodin, obsahoval původní návrh.

Takzvanou flexinovelu dostane k projednání Sněmovna. Poslanci ODS už dřív ohlásili, že do ní chtějí dostat možnost výpovědí bez udání důvodu. Proti jsou zástupci ostatních koaličních stran i opozičních hnutí ANO a SPD. Kodex by měl dostat ke schválení pak i Senát a k podpisu prezident.