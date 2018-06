Ústí nad Labem v autobusech zavedlo internet zdarma

Wi-fi zdarma od pondělí 4. června nabízí 20 autobusů, 20 trolejbusů a 14 zastávek MHD v centru města. Počáteční investice činila zhruba 765 tisíc korun bez DPH, on-line dohled přijde podnik na 80 tisíc a za SIM karty operátora T-Mobile zaplatí město každý rok 200 tisíc korun.

Vozy MHD vybavené bezplatným připojením k internetu bude Dopravní podnik města Ústí nad Labem nasazovat na téměř všechny linky. Cestující se s nimi tak budou moci setkávat i na periferiích Ústí a v přilehlém okolí. Na zastávkách MHD bude wi-fi k dispozici pouze na Mírovém náměstí, v Revoluční ulici, na hlavním nádraží, u divadla, Hraničáře a v Malé Hradební ulici.

Podle ústecké primátorky Věry Nechybové město dostalo řadu podnětů od obyvatel města, kterým právě volný přístup na internet v městské dopravě chyběl. „Proto jsme jako jediný akcionář dopravního podniku požadovali, aby byla tato služba zavedena. Jsem ráda, že se nám tento záměr podařilo uskutečnit,“ uvedla primátorka Nechybová.

Jak vysvětlil ředitel dopravního podniku Libor Turek, původně nabízela bezplatné připojení k internetu pouze dvě vozidla městské hromadné dopravy, a to jeden autobus a jeden trolejbus. ,,Věříme, že navýšením počtu míst s bezplatným připojením k internetu se zvýší komfort veřejnosti při cestování nebo při čekání na spoj,“ řekl Turek.

Za dobrý nápad považuje zavedení wi-fi ústecký IT specialista Pavel Grunzner. „Stačí se podívat, jak má v autobusech každý v ruce mobil, hlavně ti mladší. Děda s babičkou ne, ale studenti a školáci to určitě využijí. Vidím to vlastní dceři. Otázkou ale je, jak rychlé připojení bude. Při tom množství lidí dostane wi-fi pořádně zabrat,“ zamýšlel se Grunzner.

Připojení umožní i přímý vstup na webový portál dopravního podniku www.dpmul.cz, kde jsou k dispozici aktuality z podniku, informace o dopravních omezeních nebo jízdní řády a tarify.

Opoziční zastupitel a zároveň urbanista Jan Hrouda považuje novou službu spíš za třešinku na dortu. „Pro mě je to takový příjemný bonus, který ale neřeší podstatu. Osobně bych se zaměřil spíše na čistotu, pohodlí, klimatizaci a dostupnost ústecké městské dopravy, zlevnění časových kupónů, kratší intervaly mezi spoji a podobně. Ani nevím, jestli wi-fi zdarma kdy využiji,“ dodal opoziční zastupitel.

Jak vozy městské hromadné dopravy a zastávky vybavené bezplatným připojením k internetu cestující poznají? Každý vůz bude z vnější strany, v oblasti dveří a uvnitř vozu opatřen samolepkou Free-WIFI v modro-červeno-bílém provedení. Stejnými samolepkami pak budou olepeny i označníky na zastávkách MHD.