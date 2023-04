Denní teploty sice zatím k vodě nelákají, ale rekreační vodáci už netrpělivě vyhlížejí začátek nové sezony. Ta bude letos oproti těm předchozím zásadně jiná. Milovníci kánoí či raftů mohou totiž sjíždět vybrané tuzemské řeky bez nákladní dopravy pod mírným vlivem alkoholu bez obav ze statisícové pokuty. V Česku totiž od března platí novela zákona o vnitrozemské plavbě, která vůdcům malých bezmotorových plavidel prolamuje nulovou toleranci alkoholu.

Vodáci už mohou do lodi až s půl promile alkoholu. Ilustrační snímek | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Až půl promile. Tolik mohou nově vodáci při kontrole beztrestně "nadýchat". Uvedené množství alkoholu se rovná zhruba dvěma desetistupňovým pivům, nebo sklence vína, které si mohou bez sankce dát. Povolená tolerance ovšem bude mít dopad na bezpečnost, je totiž takzvanou povzbuzující hranicí. „Člověk přeceňuje své síly, špatně vyhodnocuje rizika, má také horší orientaci v prostoru a také slábnou jeho fyzické síly,“ varoval předseda Asociace vodní turistiky a zároveň zakladatel Vodácké školy záchrany Petr Ptáček.

Co přinese rok 2023 v dopravě? Změny budou na dálnicích, železnicích i na vodě

Vodáctví zažívá v České republice boom. Může za to i nedávná pandemie nemoci covid-19, kvůli které lidé nemohli cestovat do zahraničí, omezené byly i tuzemské pobyty. Češi tak hledali, jak si užít letní dovolené. Mnozí z nich se proto rozhodli strávit volný čas na řece a v kempech. Při přípravách ovšem někteří kromě náhradního oblečení, stanů či peněz balí do barelů i něco "tvrdšího" na zahřátí. Dovolená v kánoi či raftu tak mnohdy bývá záminkou k celodennímu popíjení alkoholu. Opilí vodáci přitom ohrožují nejen sebe, ale i ostatní.

„Každý rok se stávají nehody, ke kterým by nemuselo dojít. Lidé posílení alkoholem mají vysoké sebevědomí a ztrácejí respekt k řece,“ poznamenal Ptáček. I zcela banální nehody tak někdy mívají kvůli alkoholu tragické následky. Zatímco opilý člověk se na souši zamotá a spadne, ve vodě toto neplatí.

Jezy na Vltavě:

Zdroj: Youtube

Chybí kontroly

Podle zkušeného instruktora je chybou, že se nulová tolerance u vodáků nikdy důsledněji nekontrolovala. S jejím prolomením vodáci ztratí psychickou zábranu. „I když se vědělo, že policie nekontroluje, lidé měli určitý respekt, hlídali se. Zrušením nulové tolerance toto odpadne. Na druhou stranu kdo pil, bude pít pořád. Možná bychom si měli vzít příklad z Francie. Policisté tu vodáky kontrolují. Stejně tak při kontrolách zjišťují, zda vodáci v zavazadlech nemají alkohol. Vše je tam bez milosti postihováno,“ připomněl Ptáček.

PŘEHLEDNĚ: Tady pozor! Kde jsou nejnebezpečnější jezy v ČR

Prolomení nulové tolerance odsoudil dříve i předseda Svazu vodáků České republiky Libor Polák. „Absolutně odmítám jakýkoliv alkohol na vodě. Voda je živel a doprava po vodě je ještě náročnější než po silnici. Lichý je i argument, že na vodě nemůže dojít k nehodě,“ namítl.

Stejného názoru je i vodák Radek Pokorný ze Středočeského kraje. Ten s partou kamarádů sjíždí české řeky už téměř patnáct let. „Po obědě si pivo dopřejeme. Ale stejně jako při řízení auta, v kempu odpočíváme, bavíme se. Pokud máme chuť ten den více popíjet, rozvrhneme si cestu tak, abychom urazili po vodě co nejvíce a po zakotvení už nevyplouvali. Kolikrát jsme potkali vodáky na voru, kde kolovala lahev vodky, rumu. To je špatně a takoví lidé by sjíždět řeky neměli,“ komentoval.

Co na to politici?

Zatímco expertům se uzákonění mírného popíjení na vodě nezamlouvá, politici jej uvítali. „Dnes si dá na vodě pivo skoro každý a je to úplně normální. Nulová tolerance pod hrozbou pokuty byla popíráním reality. Přísnými zákony, které nikdo nedodržuje, se nedá nahradit vlastní odpovědnost. Naopak, vedou ke snižování respektu k právnímu řádu jako celku. Považuji to za drobné vítězství zdravého rozumu,“ napsal na sociálních sítí ke schválení novely na podzim loňského roku poslanec Vojtěch Munzar (ODS).

Občanští demokraté usilovali o prolomení nulové tolerance pro vodáky už dříve, a to na jaře roku 2022. Tehdy ovšem nesehnali dostatek hlasů. V návrhu se totiž mluvilo nejen o vodácích, ale také o cyklistech jedoucích po „vinných“ stezkách. S tím tehdy narazili třeba u hnutí ANO. Po „výmazu“ cyklistů se stala chystaná změna schůdnou i pro opozici.

Za památkami v obytňáku. Češi si oblíbili dovolenou za volantem

„Pokud pod vlivem alkoholu zaviním nehodu na silnici, většinou způsobím neštěstí někomu jinému – chodci, cyklistovi, jinému řidiči. U vody je to jinak. Zodpovídám víceméně za sebe, nemohu de facto způsobit dopravní nehodu, neohrožuji někoho jiného, vyjma své posádky. Lidé by se měli na lodi umět sami o sebe postarat. Nevidím v tom tedy žádný populismus,“ vysvětlil poslanec a zároveň stínový ministr dopravy Martin Kolovratník (ANO).

Pokud bude hříšník přistižen s více než půl promile v krvi, hrozí mu za přestupek podle novely pokuta až 50 tisíc korun.