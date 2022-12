„Ještě štěstí, že jsme nic nevybrali. Jinak by to prý po nás úřady ještě vymáhaly zpět,“ řekla jeho dcera Vanda. Podobné praxi by měla do budoucna zabránit novela legislativy, kterou již ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo do připomínkového řízení.

Pro předčasný důchod je nutný formulář. Žádost se ale musí podepsat do půl roku

Důvodem těchto „machinací“ na účtech je, že se penze nyní vyplácejí již v měsíci předcházejícím tomu, za nějž seniorům důchod náleží. Organizace pomáhající seniorům potvrzují, že to dostává do neřešitelných potíží zejména pozůstalé manžele či manželky zesnulých.

„V dnešní době, kdy jsou zálohy na energie enormní a doplatky příšerné, se může lehko stát, že to rychle utratí. Když peníze musí vrátit, nemají je potom odkud vzít,“ uvedla předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.

Na začátku měsíce

Nový systém výplaty důchodů by měl být k jejich příjemcům navíc vstřícnější ve více směrech. Kupříkladu se sníží počet termínů, kdy se penze vyplácí, a vyplácet se bude jen v první polovině měsíce. V čem to bude výhodnější? „Spousta lidí se na nás obracela s tím, že mají do 15. dne v měsíci splatné všechny možné účtenky, třeba za telefon nebo zálohy za energie. Když jim peníze přijdou až čtyřiadvacátého, tak je jim to platné jak mrtvému zimník,“ vysvětlila Desatová.

Důchodci a studenti mají přijít o další slevu na jízdném. Návrh budí vášně

Tyto změny se ovšem mají týkat pouze důchodců, jimž penzi vyplácí ČSSZ. „V případě dávek důchodového pojištění příslušníkům ozbrojených sil se právní úprava nemění, termíny výplaty nadále stanoví v oborech své působnosti ministři obrany, vnitra a spravedlnosti,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu.

Na změnu způsobu výplat penzí si ovšem důchodci budou muset ještě počkat. Nejenže o ní nejprve bude muset rozhodovat vláda a schvalovat ji poslanci i senátoři, začátek nového režimu má být navíc nastaven až od druhého pololetí roku 2025. Jeho zavedení je totiž podle úřadů komplikované. „Pro nás je dobré, že s tím aspoň něco začali dělat,“ podotkla Desatová. Úředníci se totiž podle ní zavedení takové úpravy bránili. „Vysvětlovali nám, že to nejde, ale my jsme se nedali,“ prohlásila.

Pracující senioři

Změní se rovněž pravidla pro úpravu důchodu v případě, že senior nejen pobírá důchod v plné výši, ale současně nadále pracuje. Zatímco dosud se mu v tom případě za odpracovaných 360 kalendářních dní důchod navýšil vždy o 0,4 procenta, nově by se mu již nemělo z platu srážet pojistné na důchodové pojištění. „Zaměstnanci tedy nebudou platit ‚svoji‘ část pojistného,“ stojí v důvodové zprávě. Seniorům - živnostníkům by se mělo pojistné snížit o 6,5 procentního bodu. Opatření by mělo pomoci zaměstnavatelům zajistit kvalifikované pracovníky, věří předkladatelé.

Ministerstvo práce kromě toho hodlá ještě více podpořit takzvaný age management, tedy opatření vedoucí k využití potenciálu pracovníků každého věku. Žádný z nich by tak neměl být znevýhodněn kvůli svému stáří. Na tyto projekty nyní hodlá přispět částkou 230 milionů korun. „Tato opatření jsou důležitým faktorem konkurenceschopnosti podniků na trhu práce s ohledem na demografický vývoj v České republice a s ním souvisejícím prodlužováním pracovního života,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Odborníci: Nespoléhejte na státní důchod. Ušetřit půl milionu na stáří nestačí

Zavedení změn do systému penzí je totiž komplikované také proto, že řada seniorů si stále nechává posílat důchod složenkou. „Nedávno jsem zjistila, že ještě 76 procent důchodců má pořád ještě tlačítkový telefon, takže se obávám, aby to nebylo podobné číslo,“ konstatovala Desatová. Mnoho starých lidí přitom podle ní dává přednost výplatě penze na poště proto, že důvěřují jen hotovosti. „Jít si popovídat na poštu, to pro jejich život bývá určitá společenská událost,“ dodala.