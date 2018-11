Nový blok Dukovan by měl postavit ČEZ, uvedl Babiš

AZ KLIMA a.s. hledá nové projektanty do naší pobočky Hranice na Moravě.

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Specialista financí 35 000 Kč

Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři Obchodník z Wall Street. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 35000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: Pracoviště: tř. Kosmonautů č.p. 1288/1, Olomouc., Láká tě Wall Street? Voní ti peníze? Vypracuj se v superobchodníka u ryze české společnosti, kde mezi sebe vezmeme jen ty nejlepší z nejlepších - patříš mezi ně?, Jsme známí tím, že se u nás tvrdě maká, ale odměnou jsou provize co neznají strop. Práce u nás znamená, že budeš čerpat naše know-how, staneš se špičkou ve své specializaci a dostaneš možnost opravdové kariéry., Co budeš dělat?, - Práce v terénu s novými i stávajícími klienty (máme své call centrum), - Poskytovat kvalitní obchodní a poradenské služby, - Sledovat a analyzovat finanční situaci klientů (Diagnostika osobních financí), - Účastnit se odborných školení vedených nejlepšími makléři společnosti, - Firemní byznys, Na oplátku se postaráme o to, abys u nás byl/a spokojený/á:, - Nebudeš stagnovat. Budeš se vzdělávat přirozenou cestou a s tím budeš postupovat na vyšší kariérní příčky., - Budeš se cítit dobře v našem kolektivu., - Budeme ti pomáhat, aby ses necítil v úzkých., - Budou tě bavit benefity jako firemní auta, telefony, notebooky., - Budeš pracovat v moderním a prestižním pracovním prostředí. , - A hlavně budeš dělat práci, která ti bude dávat smysl, a uvidíš za ní výsledky v podobě spokojených klientů, kteří ti budou důvěřovat., Máš šanci pokud:, - jsi úspěšně vystudoval/a SŠ., - nebojíš se a umíš velmi dobře komunikovat s lidmi nejen tvojí věkové skupiny, - dokážeš věcně argumentovat, nezmatkovat, a pohotově řešit situace, - máš velmi dobré prodejní dovednosti., - máš vysokou odolnost vůči stresu., - zajímáš se o finance, - víš kdo je na těchto pozicích nejúspěšnější? Ženy. Máme pro ně vzkaz: Nebojte se o tuto pozici také ucházet!, - pokud jsi absolvent bez praxe, ale věříš, že máš obchodního ducha a rychle se učíš., Zaměstnanecké výhody: firemní vůz, MacBook, iPhone, kariérní růst., Životopisy zasílejte POUZE na výše uvedený email.. Pracoviště: Sms finance, a.s. - bea centrum olomouc, tř. Kosmonautů, č.p. 1288, 779 00 Olomouc 9. Informace: Martin Svozil, .