Na českých silnicích zemře každoročně při dopravních nehodách necelých pět set osob. V roce 2021 to bylo 470 lidí a 1 624 jich utrpělo vážná zranění. V loňském roce 2022 zemřelo podle neúplných statistik Policie České republiky (policisté teprve vyhodnocují data za měsíc prosinec, pozn. red.) v silničním provozu 468 osob a 1 691 muselo být transportováno do nemocnic s těžkými poraněními.

Snížit trend smrtelných nehod má i právě nový bodový systém. Nově budou přestupky rozděleny do dvou, čtyř a šestibodových kategorií.

Rok 2023 nebude k řidičům štědrý. Nových dálničních úseků přibude jen málo

Mezi ty nejvážnější bude patřit rychlá jízda, vjetí na železniční přejezd či jízda pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. A také odmítnutí testu na alkohol. Takové jednání vyjde v budoucnu řidiče draho. Ve správním řízení hrozí pokuta až 75 tisíc korun a až tříletý zákaz řízení, zatímco dnes takový řidič může „vyfasovat“ zákaz řízení maximálně na dva roky a pokutu 50 tisíc korun.

Novinkou také je, že policisté budou moci zabavit řidičský průkaz šoférovi, který výrazně překročí nejvyšší povolenou rychlost – v obci o více než 40 km za hodinu, mimo obec o deset více.

Naopak ústupek nakonec udělal resort dopravy v podobě pokut. Původně měl mít každý přestupek pevně stanovené finanční „ohodnocení“ od policie. Důvodem bylo snížení možné korupce. V navrhovaném zákoně se ale seznam neobjevil. Místo toho budou moci udělovat pokuty v rámci takzvaných pásem. Ty jsou rozděleny do čtyř kategoriích. U banálních přestupků (zapomenutí dokladů) je to do maximální výše 1 500 korun. U méně závažných přestupků (jízda spolujezdce bez zapnutého bezpečnostního pásu) je rozmezí od 1 500 až 2 000 korun.

Dvojnásobná pokuta

Pro středně závažné přestupky, například nedání přednosti v jízdě, policisté udělí pokutu od 2 500 až 3 500 korun. Jízda na červenou a další nejzávažnější přestupky vyjdou až na 5 500 korun. To je dvojnásobek toho, co mohou řidiči „vyfasovat“ nyní od policistů. „Policisté budou posuzovat stejně jako nyní. Vše se liší pouze v přesně stanovených pásmech. Jinak by měla být například potrestána maminka se třemi dětmi na palubě, která zapomněla jednou zapnout světla. Protože řeší v danou chvíli spoustu jiných věcí. Naopak přísněji by měl být potrestán řidič s opakujícími se přestupky,“ vysvětluje Kupka.

Co přinese rok 2023 v dopravě? Změny budou na dálnicích, železnicích i na vodě

Změnu bodového systému odborníci vítají. „Nový systém přináší větší páky na nezodpovědné řidiče. To je jedině dobře. Na druhou stranu ale chroničtí porušovatelé předpisů budou na silnicích stále. Je proto tedy jedině dobře, že vše budou moci nadále posuzovat policisté přímo na místě.

Pro někoho je trestem i nízká pokuta, pro někoho až zadržení řidičského průkazu,“ dodává dopravní expertka Týmu silniční bezpečnosti Stanislava Jakešová.