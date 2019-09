Řešením má být nový heliport, jehož výstavba bude podle krajské mluvčí Evy Říhové zahájená ještě letos. „Nově vzniklá přistávací plocha bude mít už vyhovující osvětlení a další technické parametry, které umožní vrtulníkům přistát i za zhoršené viditelnosti či v noci. Dokončená bude v dubnu 2020,“ uvedla Říhová. Heliport má vyjít na 6,8 milionu korun, z většiny ho zaplatí právě kraj.

Aby ovšem bylo možné začít heliport stavět, bylo nutné vyřešit majetkové vztahy. Potřebné pozemky na letišti totiž nyní vlastní město. To je proto plánuje s Libereckým krajem směnit. Za pozemky v hodnotě 1,7 milionu korun má město od kraje získat pozemky pod zahrádkami na Františkově. Jejich hodnota je vyčíslená na necelých 800 tisíc. Město tak na směně bude finančně tratit.

Devítimetrové ochranné pásmo

„S ohledem na ten záměr zachraňovat lidské životy jsme nelenili a ty peníze do toho vložili, i když bychom bývali mohli od kraje požadovat víc. Vnímáme to jako vklad do služby našim občanům,“ vysvětlil náměstek libereckého primátora Jiří Němeček.

Nový heliport se má rozkládat na ploše 16 x 16 metrů, kolem něj bude devítimetrové ochranné pásmo. „Kraj zároveň finalizuje projektovou dokumentaci na rekonstrukci a rozšíření základny na letišti, kde by měla vzniknout dvě garážová stání pro sanity. Úpravy se dočká i zázemí posádky,“ dodala Říhová.