Nový hokejový stadion v Brně? Místo Lužánek třeba na výstavišti

Různá vedení města se o to pokouší roky. Opravit fotbalový stadion za Lužánkami a postavit vedle halu, kde by se dal hrát hokej, se však dosud žádnému nepodařilo. Stále tomu brání majetkový spor s podnikatelem Liborem Procházkou. Podle opozice je čas uvažovat i o jiných místech pro stavbu sportovišť.

Vizualizace plánovaného nového hokejového stadionu za Lužánkami.Foto: A Plus

Jednou z možných oblastí, o které se v minulosti v Brně mluvilo, je areál výstaviště v Pisárkách. „Veletrhy jsou dnes ve stoprocentním vlastnictví města, je tam perfektní infrastruktura a kapacitně místo stačí,“ zamyslel se opoziční zastupitel, občanský demokrat Robert Kerndl.



Podle brněnského primátora Petra Vokřála je ale výstaviště nanejvýš nejlepší náhradní variantou. „Je to jediné místo, které má plochu přímo vymezenou pro sportovní účely. Všechno ostatní je bohužel závislé na změně územního plánu. Mluvilo se i o dalších variantách, ale všechny jsou velmi závislé na přípravě. Stavbu stadionů by to jenom zdrželo,“ uvedl.

I přes roky trvající majetkový spor, který se nedaří řešit, současné vedení trvá na stadionech za Lužánkami. „Lokalitu preferuji kvůli její atmosféře i kvůli tomu, že je prakticky připravená na stavbu,“ dodal Vokřál.



O sportovních stavbách ve svém areálu prozatím vážně neuvažují ani Veletrhy Brno. „Jsou zde plochy, které by se za určitých okolností daly využít k výstavbě pro jinou než veletržní činnost. Žádné konkrétní návrhy ale připravené nejsou. S výstavbou hokejové haly nepočítáme,“ reagoval mluvčí společnosti Jiří Smetana.



Spolek Brno+, který se aktivně zapojuje do diskuzí k různým brněnským projektům, trvá na stadionech za Lužánkami. „Nemyslím si, že situace je tak beznadějná, aby muselo vedení města uvažovat o alternativních možnostech,“ sdělil předseda spolku Robert Kotzian.



Mezi další možnosti patří v minulosti zmiňované umístění sportovišť v brněnských Bosonohách či v prostoru mezi Novým Lískovcem a Bohunicemi.