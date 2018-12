Nový jízdní řád. Rychleji do Plzně, přejmenování rychlíků

S trochou nadsázky se druhé prosincové neděli říká železniční silvestr. Den, kdy začíná platit nový jízdní řád, přináší letos řadu zásadních novinek. Vévodí jim hlavně rychlejší spojení Prahy a Plzně, ale také například dražší jízdenky nebo nasazení novějších vlaků.

Největší změny letos čekají právě cestující v Plzeňském kraji. Už pár dní mohou jezdit z Prahy do Plzně rychleji díky nově otevřenému ejpovickému tunelu. Před nedávnem také téměř padesát let staré vozy z Plzně do Horažďovic vystřídaly moderní vlaky. Ne všechny změny jsou k lepšímu: o víkendu končí provoz na lokálce Svojšín–Bor.

Cestu zkrátí tunely

Díky tunelům se letos západní expresy z Prahy do Plzně dostanou o jedenáct minut dříve. Vlak se stane plnohodnotnou konkurencí jízdy autem. Podobně velké zrychlení se očekává u železničních spojů Liberec– Česká Lípa, kde ke zrychlení stačilo přesunout křížení do jiné stanice a vypustit některé zastávky. U osobních vlaků se doba jízdy zkrátí až o patnáct minut.

Horší cestování vlakem čeká naopak obyvatele Brna. V neděli začíná roční výluka brněnského hlavního nádraží, všechny dálkové spoje jezdící přes Brno tak budou jezdit odklonem přes Dolní nádraží. Z Brna do Prahy bude nově možné jet vlakem ještě v půl desáté večer, České dráhy prodloužily poslední spoj z Budapešti až do Prahy.

Změnou je i vylepšení vozidel. Na trati Praha-Děčín se objeví modernější a pohodlnější rychlíky. V současnosti cestující využívají hlavně „koženkové“ vagony východoněmecké produkce. České dráhy navíc v dalších vlacích nabídnou připojení k internetu. Do provozu zařadí také všech sedm pendolin, která prošla modernizací interiéru.

Více spojů v regionu

Od neděle se začnou měnit také názvy vlaků. Končí pojmenování Rx – rychlík vyšší kvality. Největší změnou je ale konec desítek tradičních pojmenování rychlíků. Pro zjednodušení orientace ponesou všechny název podle linky a cílové stanice.

Nové spojení využijí obyvatelé Moravy a Slezska. Rakouské dráhy zavádí noční vlak z Vídně do Berlína přes Polsko, který pojede přes Břeclav a Ostravu.

U regionálních vlaků je letos nejvíce změn především v Praze a Středočeském kraji. Konkrétně jde o navýšení provozu o více než sedm procent. Na městskou linku nově nastupuje společnost Arriva vlaky, která přebere provoz po Českých drahách.

Vlaky začnou jezdit z Roztok až do Hostivaře každý den, nejen o víkendu jako doposud. V Praze přibudou další noční spoje s odjezdy v půl třetí ráno, České dráhy rovněž zavádí spěšné vlaky do Benešova a Kutné Hory.