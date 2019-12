Provoz oproti neděli houstne a s tím podle Beneše pomalu stoupá kapacita vytížení prodejních míst. Od nedělního večera byla nejvyšší vytíženost prodejního místa severně od Bohumína na polské straně, kde kapacita dosáhla 85 procent. "Byly vydány desítky palubních jednotek za hodinu," upřesnil Beneš. Bylo to dané tím, že v Polsku neplatí v neděli zákaz jízdy kamionů, jako tomu je v Česku mezi 13:00 a 22:00. Řidiči po 22:00 vjíždějí z Polska do ČR a před tím se ve zvýšené míře registrovali.

Satelitní mýto začalo na českých dálnicích platit od neděle 1. prosince. Spuštění neprovázely první den dopravní komplikace, kolony na hranicích či u obchodních míst se netvořily. Dnes se problémy čekají například u Bohumína na česko-polské hranici nebo na česko-slovenském přechodu v Lanžhotě.

Do nedělních 13:00, kdy v Česku začíná platit devítihodinový zákaz jízdy kamionů, se vybraly na mýtném čtyři miliony korun. Zpřesněný údaj neměl Beneš dnes ráno k dispozici. Do systému bylo do nedělního večera zaregistrováno zhruba 315.000 vozidel z očekávaných asi 458.000. Před spuštěním systému zbývalo přihlásit desítky tisíc aut například z Polska nebo Německa.

Mýto je od roku 2007

Výběr nového mýta a jeho provozovatele provázely problémy. Tendr vyhrálo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF Petra Kellnera a slovenské SkyToll s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému. Neúspěšný Kapsch proti průběhu tendru protestoval a okolnosti mýtné smlouvy stále řeší antimonopolní úřad i soudy.

Mýto v Česku funguje od roku 2007 a stát na něm od té doby vybral kolem 108 miliard korun.