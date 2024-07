Co je základem změn?

Namísto dvou přináší nový stavební zákon jediné řízení, ve kterém se stavba umístí i povolí. Stanovuje pevné lhůty pro vydání rozhodnutí – 30 dnů ode dne zahájení řízení v případě jednoduché stavby, 60 dnů ode dne zahájení řízení v ostatních případech. Stavební povolení získá stavebník na jednom místě online v Portálu stavebníka. Společně s novým stavebním zákonem nabyly účinnosti související prováděcí předpisy včetně šesti vyhlášek s požadavky na výstavbu. Jednotné environmentální stanovisko nově nahrazuje stanoviska podle devíti různých zákonů.

Co přinášejí nové prováděcí vyhlášky?

Podle resortu například výrazně zjednodušují požadavky na výstavbu. Například snižují nároky na parkovací místa. „Umožní to mimo jiné rekonstruovat staré činžovní domy s velkými byty v centrech měst na menší jednotky. To doteď často nebylo možné právě s ohledem na nemožnost zajistit k nim parkování. To samé platí pro přestavbu jiných objektů na bydlení,“ komentoval Jakub Gleta z BO! Development. Rozvolňuje se také požadavek na osvit. Od některých přežitých se pak úplně upouští, jako u výšky rodinných rekreačních staveb. Další vyhláška stanovuje obce, ve kterých se nacházejí stavební úřady a vymezuje jejich správní obvody.

Jak se rozšířil okruh staveb, které nepotřebují posouzení stavebního úřadu?

Jedná se o drobné stavby do 40 metrů čtverečních zastavěné plochy a dalších podmínek, dále některé stavby obnovitelných zdrojů energie, výměnu vedení a sítí nebo přípojky do 25 metrů a další. „Pro běžného stavebníka je poměrně velkým zjednodušením zrušení povolení u napojení pozemku na pozemní komunikaci a technickou infrastrukturu, kdy do budoucna postačí dohodnout se pouze s jejich správci, případně s vlastníky přímo dotčených pozemků,“ zdůraznil Gleta z BO! Development.

Před 1. červencem stavebníci zavalili stavební úřady žádostmi a podáními, aby se vyhnuli novinkám. Jak to s nimi bude?

Probíhající řízení se nemají zdržovat ani pozastavovat. Podle ministra Bartoše nový stavební zákon počítá s přechodným obdobím, aby žádná projektová dokumentace nepřišla nazmar. „Stačí doložit nebo jen prohlásit, že jste dokumentaci rozpracoval/a před 30. 6. 2024 a další tři roky ji můžete podat podle starých prováděcích předpisů,“ sdělil Bartoš. Všechny žádosti podané po 1. červenci už budou procesně posuzovány podle nového stavebního zákona – takže jen jedno řízení o povolení a podobně.

Jak jsou na změnu připraveny stavební úřady?

To je velká neznámá. Ministerstvo pro místní rozvoj čelí kritice některých stavebních úřadů a stavebníků, kteří se dopředu obávali uvedení nového stavebního zákona a digitalizace v platnost. Na poslední chvíli, od konce května, se do školicího prostředí informačního systému stavebního řízení přihlásilo 390 institucí. Podle Bartoše záleží na jednotlivých úřadech a samotných úřednících, v jakém rozsahu se školení zúčastnili a kolik času do něj investovali. „Bude trvat několik týdnů a možná měsíců, než si vše takzvaně sedne,“ uvedl. Funkčnost digitalizace stavebnictví se podle prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřího Nouzy zjistí až po třech či čtyřech měsících.

Jak se změny stavebníkům prodraží?

Zvyšují se poplatky u některých staveb. Právě to má být jedním z hlavních důvodů náporu na úřadech před 1. červencem. Stavebníci se snažili stihnout nižší sazbu. Například u studní se poplatky zvýší ze 300 korun na 10 tisíc korun. Bartoš se hájí tím, že zvýšení poplatků se dojednalo ještě za jeho předchůdkyně Kláry Dostálové (ANO).

Bude se stavebník muset dostavit osobně na stavební úřad?

Podle ministerstva ne, ale tato možnost lidem zůstává. Žádost a veškeré podklady včetně dokumentace může stavebník podat elektronicky prostřednictvím Portálu stavebníka, nebo přijít i osobně.

Jaká jsou očekávání pro Portál stavebníka?

Jde o webovou aplikaci, přes kterou budou stavebníci podávat žádosti, nahrávat dokumentaci nebo vést komunikaci s úřady. Díky napojení na databáze státu systém část formulářů vyplní za uživatele. Stavebník má mít prostřednictvím portálu vždy aktuální přehled o tom, v jaké fázi se jeho řízení nachází. Třeba i z mobilu. Na portálu nechybí manuál.