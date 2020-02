Nový trend v domácí zábavě: online casino

Online sázky a loterie nejsou v Česku ničím novým. Poslední tři roky se však novým hráčským fenoménem stalo online casino. Milovníci rulety a dalších casinových her dávají stále více a více přednost hře z pohodlí vlastního domova. Češi prostě rádi hrají a jsou čím dál více ochotni investovat část svých prostředků do zábavy spojené s možností výhry. Dostupnost moderních technologií a internetu nově umožňuje hráčům užít si zábavu a přísun adrenalinu kdekoliv a kdykoliv. Je to přirozené, neboť adrenalin ze hry a pocit štěstí z výhry touží zažít lidé bez ohledu na věk, pohlaví či společenské postavení.

Potíže s hraním hazardu může mít v Česku 164 tisíc lidí. | Foto: Archiv

Na návštěvníky kamenných heren a kasin nenahlíží veřejnost zrovna lichotivě, často oprávněně. Existuje mnoho případů, kdy nezodpovědné hraní negativně ovlivnilo životy řady lidí. Není proto divu, že nový hazardní zákon od roku 2017 přísně reguluje podmínky provozování hazardních her. V řadě měst je omezována dostupnosti hazardu v hernách a kasinech, či dokonce k jeho úplnému zákazu. Díky tomu je v poslední době možné sledovat jednoznačný trend, kdy se hráči přesouvají z kamenných heren na internet. Online casino nabízí možnost zábavy a adrenalinu ze hry v soukromí a klidu vlastního domova. Navíc, a to je důležité, přináší také možnost dokonalé kontroly nad svou hrou díky možnosti nastavit si limity a omezení na případné prohry. Zodpovědnou hru a anonymitu hry na internetu oceňují lidé, kterým se nechce vyrážet do neznámého prostředí kamenných heren a kasin. Automaty musí z Prahy pryč. Kasinům zůstanou jen krupiér, karty a ruleta Přečíst článek › Česká online casina nabízejí hráčům jistotu a záruky rovných podmínek a férové hry. Všechna online casina musí mít licenci MFČR, která zaručuje bezpečnost, dodržování všech pravidel a jistotu vyplacení výher. Nehrozí zde tedy žádné nebezpečí, že by vás herna podváděla. V současné době na českém trhu online zábavy působí 6 subjektů, kdy největší, nejpopulárnější a první licencované online casino v České republice provozuje společnost Fortuna. Ta nabízí hráčům kromě rulety dalších 300 her a výherních automatů. Pro hráče má nachystané atraktivní bonusy a promoakce. Na tomto dynamicky rostoucím trhu mají podíl také další velká jména, jako Tipsport či Sazka. „Casinové hry mohou být skvělou zábavou pro každého, kdo je hraje, a je důležité vědět, že právě zábava je to hlavní, co bychom měli od každé hry chtít a očekávat. Hrát v rámci osobních finančních možností je naprosto v pořádku a není třeba se za to stydět.“ říká například Martin J. z webu www.casinoarena.cz. „Je dobré si hraní dávkovat, předem si určit nejen částku, ale i čas, který chcete takto strávit,“ doplnil. Brno dostalo pokutu přes tři čtvrtě milionu. Za nepovolení kasina Přečíst článek › Hraní v online casinu berou lidé stále častěji jako zábavu a odreagování po náročné práci. „Ti, co dřive hrávali mobilní a počítačové hry nebo sledovali nekonečné seriály v televizi, se při hře v online casinu nyní nejen dobře pobaví a odreagují, ale mají šanci získat i pěkné výhry. Pokud hrají zodpovědně, tak díky využívání bonusů a kampaní jednotlivých online casin mohou své šance na výhru výrazně zvýšit,“ dodává Martin.

