Nový trend v nájemním bydlení? Trh oživí starší domy na vesnicích

Kritická situace na trhu s nájemním bydlením může do Česka rychle přinést nový realitní fenomén. Do nabídky se chystají desítky tisíc vesnických domů, které doposud neměly rezidenční využití. V zahraničí se tento trend nazývá second chance – tedy druhá životní šance pro obytné nemovitosti, které v minulých dekádách ztratily svou původní funkci.

Podle portálu Bezrealitky.cz se bude nárůst týkat především oblastí kolem velkých měst, postupně se však může přelít také do dalších lokalit. Majitelům vesnických objektů napříč republikou by mohl trend ročně vydělat kolem 1,5 miliardy korun na nájemném.

Rodinné domy, vily nebo části dvougeneračních domů na vesnicích v minulosti s ohledem na trend vysidlování venkova ztratily prudce svou hodnotu. Nyní se karta obrací a poptávka jejich cenu opět zvedá. Zajímavé budou především pro osoby, které nemají prostředky na nákup vlastní nemovitosti a zároveň se jim nechce investovat do drahého nájemního bydlení přímo v centrech měst. Za nižší cenu získají mnohdy lepší lokalitu k bydlení, která může mít srovnatelnou občanskou vybavenost.

„Často se bude jednat o komfortní domy s velkými pozemky, v klidných lokalitách. Dojezdová vzdálenost do města je sice delší, ale to nájemci s ohledem na úsporu tolik neřeší,“ vysvetluje Hendrik Meyer, ředitel portálu Bezrealitky.cz. „Tento druh nemovitostí z mého pohledu přitáhne především rodiny. Těm se dojezd do školy a školky naopak může zkrátit, protože na ty vesnické se nestojí fronty tak jako ve městech," dodává.

Oživení života na vesnicích

Celý trend „second chance“ nemovitostí by mohl mít ještě další zajímavé dopady. Vesnicím může přinést oživení, majitelům nemovitostí pak zajímavý přivýdělek. Nemovitosti, do kterých museli doposud investovat bez výhledu na návratnost, začnou vydělávat kolem sto padesáti tisíc korun ročně. Tyto finance bude pochopitelně možné reinvestovat a zvýšit tak hodnotu nemovitosti. Pokud by se průměrná nemovitost pronajala za 12 500 korun měsíčně, při množství 10 tisíc objektů je to neuvěřitelných 1,5 miliardy korun, které majitelé za rok obdrží na nájemném.

„V zahraničí není výjimkou ani spolupráce nájemníka a majitele. V rámci dlouhodobého nájemního kontraktu tak mohou výměnou za nižší nájem zajistit rekonstrukci nemovitosti třeba samotní nájemníci. Věřím, že tento postup by mohl být zajímavý i pro celou řadu Čechů,“ domnívá se Meyer.

Nástup „second chance“ nemovitostí na trh bude pozvolný, protože se tento segment teprve utváří. Podle Meyera bude hlavním impulsem rostoucí počet osob, které zjistí, že nedosáhnou na hypotéku, a absolutní nedostatek dostupného nájemního bydlení v některých městech.

„Dnes se bavíme o stovkách nemovitostí v této kategorii, které jsou na přímém trhu dostupné, příští rok jich bude desetkrát víc. Osobně si myslím, že do tří let se jich do nabídky postupně uvolní asi deset tisíc. Když si uvědomíme, kolik lidí momentálně hledá nájemní bydlení, je toto číslo zcela realistické,“ zakončuje Meyer.

Jak se definují „second chance“ nemovitosti?Český ekvivalent pro tento pojem zatím neexistuje. Hovoří se o nich jako o „oživených“, „zmrtvýchvstalých“ či „druhošancových“. Jedná se nejčastěji o domy staré 90 - 30 let, které po revoluci ztratily svůj rezidenční význam. Odchodem generace původních majitelů se staly druhou nebo třetí vlastněnou nemovitostí bez stálého využití.



O tyto nemovitosti nebyl dlouhou dobu zájem, jejich cena na trhu neodpovídala původní hodnotě. Tím se ukončil jejich „životní cyklus“. Oživení zájmu nastalo na počátku tohoto roku.V současné době jich je nejvíc v okolí Prahy (obce kolem dálničních či železničních výpadovek) nebo Brna. Jejich počet stoupá také v obcích kolem Olomouce.