Nový trik šmejdů? Vydávají se za inspektory a kontrolují účet za energie

Čtvrtstoletí znamená v lidském životě hodně. V historii státu to může být zanedbatelná perioda. Ale také zásadních, formujících 25 let. To platí o době, která letos uběhla od vzniku České republiky. Byly to převratné roky, během nichž se položily ekonomické, politické a právní základy novodobé státnosti.