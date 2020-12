Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo úsek dálnice D48 mezi Rychalticemi a Rybím. Vzniklo rozšíření stávající silnice I/48, přezdívané kvůli častým tragickým nehodám jako „silnice smrti“. Stavba probíhala od května 2017. Zakázku za 2,069 miliardy korun získalo sdružení firem Metrostav, Swietelsky stavební a Colas.

Dálnice vznikla ze stávající čtyřpruhové silnice, která dosud nebyla rozdělena středovými svodidly. Došlo k jejímu rozšíření o deset metrů. I s předchozími úpravami vznikl dvacet kilometrů dlouhý úsek dálnice z Frýdku Místku až k Novému Jičínu. Na něj by měl navázat i úsek do Bělotína, kde finišuje výběr zhotovitele.

Nová část D48 mezi Rychalticemi a Rybím měří téměř 13 km. Zahrnuje i obchvat města Příbor o délce 1,5 km, který byl vybudován již dříve.

Vysoký počet nehod

Během výstavby zůstal na silnici I/48 obousměrný provoz. „Nejprve jsme rozšířili původní silnici, postavili mosty a vybudovali novou vozovku na jedné polovině, následně jsme na ni převedli provoz a pokračovali jsme na druhé polovině. Původní mostní objekty jsme přitom museli podélně rozdělit odřezem, šířkově z jedné třetiny zdemolovat a na jejich původní nezdemolované části zachovat veřejný provoz. Současně jsme pro daný směr stavěli nové mosty. Klasická novostavba je určitě jednodušší než přestavba silnice na dálnici za provozu,“ řekl Jiří Capil, ředitel výstavby ze společnosti Metrostav Infrastructure.

Úsek z Nového Jičína do Frýdku-Místku patřil mezi silnice s vysokým počtem tragických nehod. Statistiky policie uvádí v tomto úseku za posledních 12 let 23 usmrcených osob. Na rovném úseku řidiči nerespektovali omezení rychlosti na 90 km/h, a v některých případech dokonce přejížděli přes všechny pruhy do opačného směru jízdy.