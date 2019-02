Jednotky zatím vozí cestující nepravidelně a ve zkušebním provozu, naplno by měly začít linku podle informací deníku Zdopravy.cz obsluhovat do dvou týdnů. „Po zkušebním provozu vás oba mravenci budou vozit na této lince každý pracovní den. A můžete se v nich připojit i na wi-fi, jízdné PID zůstává stejné,“ oznámil organizátor pražské dopravy Ropid.

Mravenci vznikají ve slovenské strojírně ŽOS Zvolen přestavbou klasických motoráků řady 810, které se vyráběly od poloviny 70. let ve Vagonce Studénka. Vlaky společnosti KŽC Doprava jezdí na lince S34 od roku 2014, linku obsluhují právě desítky let staré motorové vozy řady 810.

Město původně za dopravní obslužnost platilo 76 korun za kilometr, letos se částka vyšplhá na 99,76 koruny. Smlouva dopravce s městem byla nedávno bez soutěže prodloužena o pět let do roku 2028. Podle ní získá KŽC Doprava ročně 25,79 milionu korun za stejný počet ujetých kilometrů, dosud dostává zhruba 14 milionů korun ročně. V přepočtu na kilometr je to téměř 181 korun.