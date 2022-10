Průměrná nabídková cena bytů v brněnských novostavbách sice poprvé od začátku roku 2018 poklesla, ale jen minimálně. Ve třetím čtvrtletí stály byty v nabídce 126 500 korun za metr čtvereční, oproti předchozímu čtvrtletí tedy zlevnily o sedm set korun. „Kvůli rostoucí inflaci a zejména z důvodu zvýšení nákladů na bydlení je citelná opatrnost kupujících. Předpokládáme, že tento vývoj bude letos ještě pokračovat. Pokles prodejů v závěru roku, který naše analýza poslední roky ukazuje, bude za současné situace pravděpodobně ještě výraznější," míní Lamka.

Vlastní byt? Češi na něj vydělávají přes 13 let, nejdéle v Evropě

Podle realitního makléře Roberta Schmidta v současné době ani na inzerát o koupi nikdo nezavolá. „Nemáme s kým jednat, komu byt prodat. Novostavby se přestaly prodávat. Aby se trh hýbal, musí spadnout cena hypotéky. Můj osobní názor je, že nové byty se budou prodávat, když bude cena okolo 110 tisíc korun za metr čtvereční. Investoři nechtějí zlevňovat, stálo je to peníze i čas. Říkám tomu zákon zadrhnuté desky, kdy ani jedna strana nechce ustoupit," komentoval Schmidt.

Už přes rok hledá garsonku například Filip Kostrba. „Dle toho, co mi bylo řečeno, jdou bohužel právě jednopokojové byty nejvíc na dračku. Ceny jsou šílené, k dispozici by byly ty, co stojí kolem pěti milionů korun. To si opravdu ani s hypotékou nemohu dovolit. Zůstávám tedy zatím v podnájmu," svěřil se.

Desetitisícům lidí vyskočí splátky hypotéky. Pocítí to i střední třída

Podle analýzy developerské společnosti Impera styl je průměrná cena aktuálně nabízeného jednopokojového bytu o velikosti zhruba šestatřiceti metrů čtverečních 4,9 milionu korun, dvoupokojový o velikosti sedmapadesáti metrů čtverečních stojí 7,2 milionu korun. „V současné době lze předpokládat, že budou klesat ceny zejména u nemovitostí, které splňují dvě základní podmínky: prodávající nemovitost potřebuje prodat, protože má jiné závazky, které musí platit, a u nemovitostí, u jejichž prodeje prodávající neprodělá ani při snížení ceny," uvedl ředitel Impera stylu František Šudřich.

Obchodní ředitel firmy Imos development Jiří Heinl vysvětlil, že ceny u novostaveb nemohou jít dolů, protože se neustále zvyšují náklady na stavbu. „Prodejní ceny by tedy měly logicky stoupat. Velký nárůst cen však v následujících měsících neočekáváme," poznamenal.

Ceny se začnou snižovat

Schmidt připomněl případ některých developerských projektů, kdy se investoři na místo zlevnění rozhodli byty pronajímat. „Ti, co nemají dostatečné finanční zázemí, budou muset začít postupně zlevňovat. Myslím si, že to nastane až po Novém roce. Ceny se začnou snižovat zhruba od února," myslí si Schmidt. Poukázal, že už nyní, když se objeví novostavba za sto tisíc korun čtverečních, najednou je zájemců třeba třicet.

Bydlení ve vlastním? Češi ho preferují, v Praze i Brně se ale vyplatí nájemné

Podle společnosti Impera styl se nachází v aktuální nabídce celkem 1233 volných nových bytů v Brně. Oproti nabízeným bytům před rokem se jedná o téměř čtvrtinový nárůst. „Většina aktuálně nabízených bytů jsou jednopokojové, které tvoří přes čtyřicet procent všech volných bytů v novostavbách. Zájemci o garsonky tak mohou nyní v Brně vybírat z bezmála pěti set volných bytů," zmínil Šudřich.

Podle makléře Schmidta je aktuálně špatná situace i u prodeje starších bytů. „Problém je, že je lidé kupují na hypotéky a nyní na ně většinou nedosáhnou. Už se nám stává, že ani doktoři nedostanou hypotéku, což dříve nebývalo," podotkl odborník v realitách.

MICHAL HRABAL, MARIE BRÝŽOVÁ