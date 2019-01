Novým předsedou představenstva provozovatele energetické přenosové soustavy ČEPS je Martin Durčák. Do funkce ho dnes zvolilo představenstvo firmy, uvedl ČEPS na svém webu. Durčák od roku 2006 do roku 2016 pracoval jako manažer v petrochemickém holdingu Unipetrol. Členem představenstva ČEPS je od loňského října. Bývalého předsedu představenstva Jana Kalinu tehdy dozorčí rada firmy odvolala.

Martin Durčák | Foto: ČTK/Doležal Michal

V Unipetrolu byl Durčák členem představenstva holdingu a několik let také šéfem sítě čerpacích stanic Benzina. Předtím pracoval od začátku 90. let v síti čerpacích stanic Aral, která už v ČR nepůsobí. Od roku 2004 do roku 2006 byl generálním ředitelem Aral ČR. Je absolventem Vysoké školy báňské v Ostravě.

Provozovatel přenosové soustavy

Společnost ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a provozuje 42 rozvoden se 75 transformátory a vedení o celkové délce přes 5600 kilometrů. Firmu plně vlastní stát přes ministerstvo průmyslu a obchodu.