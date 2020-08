Padesátiletý Schäfer nastoupil do vrcholového managementu Volkswagenu v roce 2012. Od roku 2015 je generálním ředitelem jihoafrického zastoupení s působností i pro celý subsaharský africký region. Je také prezidentem Africké asociace výrobců automobilů (AAAM). V posledních dnech se jako o možném Maierově nástupci spekulovalo mimo jiné o Martinu Jahnovi, který v těchto dnech skončil jako výkonný viceprezident pro prodej a marketing jednoho z společných podniků skupiny Volkswagen v Číně.

"Během svého pětiletého působení v Jižní Africe se zasloužil o rozvoj prodejní sítě, zvýšil profitabilitu obchodních zastoupení a dovedl koncernové značky Volkswagen, Audi a VW Užitkové vozy k dosavadnímu rekordnímu tržnímu podílu ve výši 23,5 procenta. Pod vedením Thomase Schäfera koncern Volkswagen výrazně rozvinul a posílil svou pozici v subsaharské Africe. Přispělo k tomu i vybudování nových výrobních závodů, etablování nových kooperací s importéry i rozvoj koncepcí mobility pro Keňu, Nigérii, Rwandu a Ghanu," uvádí automobilka.

Schäfer svou kariéru v automobilovém průmyslu zahájil coby strojní inženýr v roce 1991 ve společnosti Daimler AG. Do roku 2002 pracoval v Německu, v USA a v Jihoafrické republice ve vedoucích funkcích v oblasti výroby a řízení kvality. V letech 2002 až 2005 jako člen představenstva za oblast techniky stál u zrodu společnosti DaimlerChrysler Malaysia, kde byl pověřen výstavbou a přestavbou prodejních, výrobních a dodavatelských struktur.

Podle předsedy podnikové rady Jaroslava Povšíka zatím není jasné, kam Schäfer automobilku nasměruje. "Je to pro mě takzvaně králík vytažený z klobouku, o kterém jsem prakticky nikdy neslyšel. Pochází z Jižní Afriky, v rámci značky se tomu říká větší dílna, je to něco menšího než Kvasiny," řekl Povšík. "Před měsícem jsem s ním mluvil, položil jsem mu otázku číslo jedna, jestli přichází Škodu ztlumit, nebo rozvíjet. A on řekl: Vždycky hraju za tým, kde jsem kapitánem," uvedl Povšík.