Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) chystá na první polovinu ledna metodický pokyn pro úřady, které využívají software i hardware firem Huawei a ZTE. Úřad v pondělí varoval před používáním softwaru i hardwaru těchto čínských společností, podle něj představuje bezpečnostní hrozbu. Ministersto průmyslu v souvislosti s varováním NÚKIB stáhne všechna zařízení firmy Huawei používaná na ministerstvu a vymění je za jiné značky. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak nařídil, aby se Úřad vlády rovněž všech mobilů od Huawei zbavil.

Finanční ředitelka čínské firmy Huawei Meng Wan-Čou byla zatčena | Foto: ČTK/AP/Darryl Dyck

Metodický pokyn k tomu, jak by měly postupovat úřady používající výrobky těchto společností by uvítal například ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Základní metodiku bychom chtěli vydat v první polovině ledna. Dodáváme však, že bude vycházet ze zákona o kybernetické bezpečnosti, který toto řeší," uvedl Holý. Doplnil, že pokyn bude univerzální - pro ministerstva, úřady i firmy.

Podle mluvčího úřad nyní bezpečnostní riziko pojmenoval a záleží na tom, jak se k tomu nyní uživatelé výrobků těchto firem postaví. Týká se to i běžných uživatelů. "Je na tom jednotlivém uživateli, aby zvážil, jestli je to pro něj riziko, nebo ne. Nejedná se o žádný zákaz. Je to podobné, jako když hygienici vyhlásí hrozbu epidemie, to také nikdo nemá zákaz jít ven. Ale je tu nějaké zvýšené riziko a podle toho se chováte," uvedl mluvčí.

Český premiér Andrej Babiš uvedl, že Úřad pro kybernetickou bezpečnost záležitost kolem varování před firmami Huawei a ZTE nezvládl, když mimo jiné nepředložil právní analýzu.

Firma Huawei v pondělí v prohlášení, které poskytla ČTK, kategoricky odmítla tvrzení, že představuje riziko pro národní bezpečnost. Vyzvala NÚKIB, aby místo špinění její reputace předložil fakta. Holý k tomu uvedl, že úřad ani jinou reakci neočekával, ale nemá důvod to nějak komentovat. I vzhledem k tomu, že dost argumentů je neveřejných.

Některé země Huawei zakázaly či omezily

Huawei Technologies je po jihokorejském Samsungu druhým největším prodejcem chytrých mobilních telefonů na světě a největším dodavatelem mobilních sítí a další infrastruktury pro české operátory. Zařízení Huawei podle serveru Denik N používají kromě některých ministerstev také například Správa Pražského hradu, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Správa železniční dopravní cesty nebo společnost Lesy ČR.

Spolupráci s Huawei zakázaly či omezují i některé další země, obávají se toho, že její výrobky v sobě mohou mít špionážní software. Firma se do potíží dostala už v roce 2012, kdy tajné služby pro americký Kongres uvedly, že čínské firmy jako Huawei a ZTE jsou úzce spojené s čínskou armádou, která koordinuje kybernetickou špionáž vůči USA.

Od letoška mají v USA zakázáno používat techniku Huawei a ZTE státní úředníci a jejich přímí spolupracovníci. Zákaz přístupu Huawei do 5G mobilní sítě vydaly Nový Zéland, Austrálie či Japonsko, Británie Huawei pustí pouze do "okrajových" částí sítě.

Produkty a služby Huawei jsou dostupné ve více než 170 zemích a využívá je třetina světové populace. V ČR má společnost velké plány. Do roku 2022 firma hodlá v Česku investovat 360 milionů dolarů (8,64 miliardy korun) a vytvořit nepřímo více než 4000 nových pracovních míst.