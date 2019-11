Pro navýšení hlasovalo 176 poslanců napříč politickým spektrem, proti nebyl nikdo. „Jsem ráda, že poslanci navýšení rodičovské podpořili. Pro rodiny tak snad končí období nejistoty,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Schválený návrh vychází vstříc i rodinám, které potřebují sladit pracovní a rodinný život. Zvyšuje jim měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péči na dvojnásobek (ze 46 na 92 hodin), aniž by přišly o rodičovský příspěvek.

Diskriminační návrh?

Sněmovna naopak zamítla několik poslaneckých pozměňovacích návrhů, podle nichž by měli na vyšší rodičovskou nárok všechny rodiny s dětmi do čtyř let věku včetně těch, které už příspěvek vyčerpaly. Jejich autoři Jan Bauer (ODS) s Lucií Šafránkovou (SPD) a Pavla Golasowská (KDU-ČSL) označovali vládní návrh za diskriminační a neobhajitelný, informovala Česká televize.