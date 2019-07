"Jsem ráda, že novela zákona konečně doputovala do Sněmovny, kde získala podporu téměř všech politických stran. Rodičovský příspěvek je prvním z řady mnoha připravovaných opatření, která mají rodinám pomoci. Do budoucna se chceme věnovat flexibilním pracovním úvazkům, dostupnější předškolní péči či lepšímu vymáhání výživného. Kromě toho je ale zvýšení rodičovského příspěvku také mým osobním slibem rodičům. A sliby se mají plnit,“ uvedla ministryně Jana Maláčová.

Původní návrh MPSV počítal s navýšením rodičovského příspěvku pro všechny rodiny s dětmi mladšími 4 let. Tato varianta ale neprošla u koaličního partnera. „Byla bych ráda, aby na rodičovský příspěvek dosáhly všechny rodiny. Bohužel koaliční partner, a především Ministerstvo financí, situaci vidělo odlišně,“ dodala ministryně.

Sněmovnou schválený návrh novely zákona vychází také z požadavků zástupců rodičů podepsaných pod peticí Za spravedlivý rodičovský příspěvek, kterou již podpořily desítky tisíc lidí.

Principy čerpání rodičovského příspěvku současný návrh nijak nemění. Navýšení rodičovského příspěvku přijde státní rozpočet na 8,6 miliard korun.

Do školky s rodičovským příspěvkem

Součástí novely zákona o státní sociální podpoře je ale i další bod. Děti do 2 let mohou být nově ve školce (nebo v obdobném školském zařízení) až 92 hodin měsíčně, aniž by přitom rodiče přišli o nárok na rodičovský příspěvek.

Dosavadní limit byl pouze 46 hodin měsíčně. Změna tak pomůže rodičům lépe sladit jejich rodinný a pracovní život, neboť nově budou moci přijmout zaměstnání až ve výši polovičního úvazku, zatímco jejich děti budou v zařízení předškolní péče.