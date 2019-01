O novém jaderném bloku by mohlo být jasno do dubna, řekla ministryně Nováková

Investiční model stavby nového tuzemského jaderného bloku by mohl mít podrobnější rysy do letošního dubna. Novinářům to při příchodu na dnešní jednání vlády řekla ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO).

Slibovat, že tendr na stavbu bude vypsán letos, je podle ní ale předčasné. Plány na možnou stavbu nového jaderného zdroje v ČR už několik let brzdí nejasnosti o způsobu financování. "Tendr bude tehdy, až bude jasno o investičním modelu a i o tom, jakou formou budeme investovat a budeme to mít vyjednáno v Bruselu. Dá se předpokládat, že s velkou pravděpodobností tam bude nějaká veřejná podpora, tu budeme muset v Bruselu vydiskutovat," uvedla dnes Nováková. O stavbu jaderného bloku v Česku se podle dřívějších informací zajímá šest společností. Jde o ruskou státní společnost Rosatom, francouzskou EDF, jihokorejskou KHNP, čínskou China General Nuclear Power, společný projekt Arevy a Mitsubishi Atmea a americký Westinghouse. Proti stavbě nového jaderného zdroje v ČR se dlouhodobě staví ekologové.

Autor: ČTK