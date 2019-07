O polovinu sedaček více. Lion Air má první A330neo, poslouží poutníkům do Mekky

Indonéská letecká společnost Lion Air převzala první Airbus A330-900. Stala se tak prvním provozovatelem letadel A330neo v Asii a současně i aerolinkou, která do něj vtěsnala nejvíce lidí. Tento primát ji do dvou let přeberou filipínské Cebu Pacific.

Lion Air si pronajímá letadlo od BOC Aviation, postupně má zařadit do flotily celkem deset těchto letadel. Firma je chce použít především na dálkové lety z Indonésie včetně spojení pro pouť do Mekky. Indonésie je nejpočetnější muslimskou zemí, takzvaný Hadždž je jedním z pilířů islámu. Nejsou strojvedoucí. ÖBB zrušily vlak do Česka, nedostatek trápí i jiné dopravce Přečíst článek › Letadlo je v konfiguraci v jediné ekonomické třídě pro celkem 436 cestujících. Jen pro srovnání: TAP Air Portugal, který je prvním provozovatelem, má ve stejném letadle 287 míst, Delta Air Lines 281. I další nízkonákladový asijský dopravce AirAsia X počítá ve stejném letadle s podstatně větším prostorem pro cestující: 377 místy. Ještě více cestujících chce do A330neo vtěsnat další asijský nízkonákladový dopravce. Cebu Pacific plánujedo letadla instalovat celkem 460 sedaček. Boeing se propadne do hluboké ztráty. Kvůli problémům odepíše 111 miliard Přečíst článek ›

Autor: Jan Sůra