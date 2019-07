Lidé jsou kvůli relaxu ochotní dát přes léto i tisíce korun měsíčně jen za pronájem políčka se zakrytou postelí a záchodem.

„Nemusí to být nic velkého, hlavně aby se tam vešel nafukovací bazén pro děti,“ říká Monika, maminka dvou malých dětí. „Bydlíme v panelovém domě v teplické části Řetenice. Na balkon nám praží slunce, takže hledáme něco, kde by si děti mohly hrát a osvěžit se. Manžel by si tam pěstoval rajčata a okurky, sekal by trávu a mohl si opéct buřtíky,“ sní žena.

V jejím případě ale zatím zůstává pouze u nesplněných plánů. Nemá totiž statisíce korun na to, aby si vlastní zahradu pořídila. Realitní servery jich nabízejí sice celou řadu, ale průměrná cena plochy o velikosti čtvrtiny fotbalového hřiště s chatkou a zázemím se pohybuje okolo 400 tisíc korun.

V oblasti Novosedlic někdo prodává zahradu i za 600 tisíc. Na to ale mladá rodina ze sídliště Řetenice zřejmě nikdy nebude mít. „Splácíme ještě byt,“ líčí žena. „Zkoušeli jsme hledat i pronájem, ale takových zahrad je málo a navíc i to je pro nás bohužel drahé,“ dodává.

Za pronájem zahrady na Teplicku si lidé účtují od tisíce korun měsíčně. Pokud tam je bazén a chatka s vybavením, ceny jsou vyšší. Inzerátů na pronájem ale realitní servery nabízejí málo. Cenu zahrady určuje především lokalita. Hostomice či Kostomlaty jsou levnější než Teplice. A to i o statisíce korun.

Zahrady jsou prakticky ve všech městech v regionu, často je sdružují zahrádkářské svazy. Jenže kapacity jsou omezené a lidé si zahrádky „drží“. Majitelé se mění jen velmi málo.

„Lidé si chtějí v uspěchané době odpočinout a zahrádka je ideální. Zájem je velký a stále roste. Jenže volné zahrádky prostě nejsou. Výjimečně, když se někdo stěhuje nebo hodně zestárne,“ potvrzuje zájem Milan Pech, předseda jedné ze severočeských organizací Českého zahrádkářského svazu.

Raději odpočívat než pěstovat

Na rozdíl od dřívější doby nemá na zahrádkách hlavní slovo pěstování plodin, ale spíš odpočinek. Potvrzují to zkušení zahrádkáři. „Je to jak u koho. Mladší je chtějí spíše na odpočinek a grilování, starší více pěstují. Ale hlavní je u všech relax,“ podotýká zahrádkář Zbyněk Vytiska.

Mít zahradu znamená myslet také na prevenci před vykradením. Především v zimě, kdy je opuštěná, se může stát cílem pro zloděje. Ti tam hledají sekačky a další zahradní nářadí, popřípadě vařiče či televizory a rádia, které mohou snadno prodat v bazarech a získat tak peníze. „Na zimu je lepší takové věci ze zahrad odvážet domů, pokud je prostor pro jejich uskladnění. Opuštěné zahrádkářské kolonie jsou snadnou kořistí pro zloděje. Nikdo je tam nevyruší,“ varuje Daniel Vítek z teplické policie.

V klidu ale zloději nezůstávají ani přes léto. Jsou schopní si vás vyčíhat, a zatímco plejete záhonky, z chatky vám odcizí peněženku. „I na to je třeba myslet,“ upozorňuje policista.