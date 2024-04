Unikátním pivovodem v pražské O2 aréně proteklo za 20 let přes 12 milionů piv

Už dvacet let udivuje svět unikátní systém distribuce piva v pražské O2 areně. Takřka dvě stovky výčepů zásobují čtyři tanky a téměř tříkilometrové potrubí. Jediný výčep dokáže pivo načepovat za čtyři vteřiny. Za dvacet let jím proteklo přes dvanáct milionů půllitrů chmelového moku.

V žádné jiné sportovní hale na světě neexistuje systém distribuce piva, jako je v pražské O2 areně, která v těchto dnech slaví 20 let své existence. Deník měl možnost nahlédnout do jeho útrob.

Celý systém, který dokáže načepovat více než 30 tisíc piv za čtvrt hodiny, je kompletně vyroben z nerezu. Skládá se ze čtyř sedmdesátihektolitrových tanků, jež napájejí osm okruhů trubek v celkové délce 2,7 kilometru. Na ně je napojeno 168 rychlovýčepů a 24 standardních výčepů. K naplnění trubek je potřeba 45 hektolitrů piva a celý proces předtím, než pivo nateče ke každému výčepu, trvá 45 minut.

Kde se daří pivu? Minipivovary vládnou Budějovicku, boom zažívá i jižní Morava

Nepasterizované pivo se sem dostává z nedalekého pivovaru Staropramen na Smíchově. A to za pár desítek minut. „Od jeho stočení do cisterny v pivovaru se v pivním systému haly ocitne většinou do jedné hodiny. V O2 areně je pak čerstvé a nepasterizované pivo přečerpáno do čtyř tanků ve sklepě podobném tomu pivovarskému s ideální teplotou čtyři stupně Celsia,“ informoval Jaroslav Balhar ze společnosti Pivovary Staropramen.

Celý pivní systém pražské 02 arény systém, jež umožňuje načepovat více než 30 tisíc piv za 15 minut, je kompletně vyroben z nerezu. Skládá se ze čtyř 70 hektolitrových tanků, jež napájejí osm okruhů trubek v celkové délce 2,7 kilometru.Zdroj: Deník/Petr Vaňous

O2 arena i celé pivní hospodářství vznikly v roce 2004. Otevřela se pod jménem Sazka arena 24. března a 24. dubna tam začalo mistrovství světa v ledním hokeji. Hokejová událost roku se na stejném místě konala i před devíti lety, kdy hokejoví fanoušci ze šestnácti zemí světa vypili tam a v ostravské Ostravar areně celkem 280 tisíc litrů piva. „Oba hokejové šampionáty v letech 2004 a 2015 byly zatím největším náporem, který hala a pivní hospodářství zažily. Jejich průběh však ukázal, že celé nadimenzování systému a výběr technologií byly správné. Za hokejem pak v úspěšnosti prodeje piva následují rockové koncerty. Za něj dokážou fanoušci vypít kolem 85 hektolitrů,“ uvedl Balhar.

Dodal, že výjimkou byl koncert pub punkové kapely Tři sestry, kdy fanoušci vypili 90 hektolitrů. Při hokejových utkáních se, pokud je hala plná, vypije kolem 60 hektolitrů.

Nejmodernější pivovar v zemi Radegast stále sází na unikátní hořkost

Největší česká multifunkční hala přivítala za dvacet let svého fungování přes třináct milionů návštěvníků a uskutečnilo se v ní více než dva tisíce událostí - koncertů, sportovních, tanečních a společenských akcí a show. Návštěvnický rekord z koncertů drží od roku 2018 americká kapela Metallica, na kterou přišlo 20 174 diváků.

Letos halu čeká další velká zkouška. „Impulsem k vystavění O2 areny byl světový šampionát v ledním hokeji, který se letos již potřetí vrací do České republiky. Mistrovství světa v hokeji v letech 2004 a 2015 byly nejnavštěvovanější sportovní události arény. Očekáváme, že letošní mistrovství by mělo přilákat rekordní návštěvnost,“ konstatovala mluvčí haly Zuzana Krejčíková.