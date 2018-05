Budou mít Obamovi vlastní talk show? Podepsali smlouvu s Netflixem

Bývalý americký prezident Barack Obama a jeho manželka Michelle uzavřeli smlouvu, ve které se dohodli na mnohaleté spolupráci s internetovou televizí Netflix. Dohoda, o které se hovořilo již v březnu, zahrnuje široké spektrum formátů – od dokumentů, hraných filmů až po seriály. Informoval o tom server The Washington Post.

Podmínky dohody ani jedna strana nezveřejnila a není rovněž známo, kdy by se nové pořady měly vysílat. Podle nejmenovaného zdroje, by se však Obamovi mohli objevit i přímo na obrazovce, informovala agentura AP.

Kromě již zmíněných formátů jsou ve hře také reality shows. Stěžejními však budou pravděpodobně Obamou moderované diskuse. V nich by se měla promítnout témata, která bývalý americký prezident považoval za důležitá v době, kdy vykonával svůj úřad. Šlo by například o oblast zdravotní péče, o otázku migrace nebo o hlasovací práva. Kromě toho by chtěl údajně ve svém programu prezentovat "inspirativní příběhy".

„Jednou z jednoduchých radostí během našeho působení ve veřejném prostoru bylo setkání s tolika fascinujícími lidmi a také možnost se o své zkušenosti podělit se širším publikem,“ řekl bývalý prezident Obama v prohlášení vydané Netflixem.

"Já i Michelle jsme z tohoto partnerství nadšeni a doufáme, že se nám podaří získat talentované, inspirativní a kreativní hlasy, které budou schopny podpořit větší porozumění mezi lidmi a pomohou jim sdílet jejich příběhy s celým světem,“ dodal.

Před uzavřením smlouvy založili manželé produkční společnost Higher Ground Prods. Smlouva mezi ní a Netflixem není podle Washington Post exkluzivní, proto otevírá možnost tvorby pořadů nebo filmů pro další distributory.

"Barack a Michelle Obamovi patří mezi nejuznávanější osobnosti na světě. Mají tak jedinečnou příležitost objevovat a zviditelňovat příběhy různých lidí, kteří jsou ve svých komunitách aktivní a snaží se měnit svět k lepšímu,“ řekl Ted Sarandos, výkonný ředitel Netflixu, který je odpovědný za jeho obsah.

Baracku Obamovi navíc není prostředí Netflixu cizí, protože se zde letos v lednu objevil v jednom z dílů nové show slavného moderátora nočních diskusních pořadů Davida Lettermana "Můj příští host nepotřebuje představit" (dalšími hosty této show byli například herec George Clooney nebo americký rapper Jay-Z).

Netflix v posledních letech stále rozšiřuje svou expanzi. V 90. letech začal jako služba nabízející objednávky filmů přes internet a pokračoval streamováním videa. Postupem času se však stal tím, kdo filmové trendy nejen sleduje, ale dokáže je i určovat, a to prostřednictvím vlastní tvorby. Za zmínku stojí velmi vysoce ceněné seriály Stranger things či Narcos. Po celém světě má Netflix nyní 125 milionů předplatitelů a na trhu streamovacích služeb má podíl 49 procent. Všechny další služby jsou až daleko za ním.

Uzavření smlouvy Netflixu s Obamovými se líbilo i investorům. Hodnota akcií společnosti totiž v pondělí stoupla o více než dvě procenta, byla tak nejvýše za poslední měsíc.