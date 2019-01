Obavy své o podnikání v Číně v souvislosti se sporem o Huawei a ZTE vyjádřili na schůzce s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou (za ANO) zástupci společnosti Home Credit. Podrobnosti ke svému pátečnímu vyjádření, podle kterého zachytil možné problémy kvůli sporu pouze jeden ministr, dnes doplnil premiér Andrej Babiš (ANO) v pořadu televize Prima Partie. O tom, že odveta Číny může negativně zasáhnout aktivity investiční skupiny PPF včetně společnosti Home Credit, hovořil ve čtvrtek prezident Miloš Zeman.

Babiš dnes zopakoval, že předvánoční varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před danými technologiemi vládu překvapilo, nebylo s úřadem předem konzultované a nebylo opřené o důkazy. "Celé to varování bylo překvapení a my jsme byli postaveni do role, kdy neseme následky, musíme to respektovat," uvedl s tím, že je možné že Huawei podnikne právní kroky proti NÚKIB.

Premiér zmínil, že technologie Huawei používají od roku 2010 všichni čeští telekomunikační operátoři. Připomenul, že se v týdnu sešel se zástupci firmy Vodafone Group. Varování podle Babiše znejistilo nakládání s už používanými technologiemi, i když se týká hlavně chystaných sítí 5G. Huawei je předním dodavatelem síťových prvků pro 5G a proti konkurenci se vyznačuje agresivní cenovou politikou.

O situaci se chystá Babiš jednat se zástupci technologických firem na ekonomickém fóru v Davosu za necelé dva týdny. Uvedl také, že o bezpečnosti používání daných technologií bude Huawei přesvědčovat všechny státy EU na konferenci chystané v Bruselu.

Bezpečnostní hrozba

NÚKIB varoval, že používání softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Podle Babiše tak učinil jako jediný obdobný národní úřad. Ostatní varovaly obecně o rizicích čínských technologií bez konkrétního jmenování firem, uvedl dnes.

Zeman ve čtvrtek řekl, že ředitelé NÚKIB Dušan Navrátil a Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka poškodili zájmy českých firem v Číně. BIS ve výroční zprávě za rok 2017 Huawei nezmiňuje, v dokumentu týkajícím se roku 2013 psala o potenciálním nebezpečí pro ČR, které může představovat rostoucí podíl firem Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu. Podle Babiše se na rozdíl od NÚKIB chová BIS trvale konzistentně.