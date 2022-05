Obavy z podílových fondů

Ta si k jejímu jménu již sedmým rokem za sebou zapisuje rating A, tedy hospodaření bez rizika pro obyvatele. Na seznamu takovýchto premiantů jsou čtyři desítky obcí v Česku. Město si proto může dovolit bez strachu financovat nejen nutné investice jako opravy komunikací nebo stavby vodojemu, ale i velké investiční akce. Tou by měla být chystaná stavba nové sportovní haly. „Je to kvůli vysokým zůstatkům na účtech,“ uvedl starosta Zlivi Radek Rothschedl.

Peníze proto zatím zahálí na účtech a ztrácejí na hodnotě. „Už jsem několikrát chtěl, abychoms tím něco dělali, ale máme velice konzervativní radu i zastupitelstvo. Nikdo nechce investovat do podílových fondů. Bojí se ztráty,“ posteskl si Rothschedl.

Podle analytičky CRIF Věry Kameníčkové je přitom chybou, když obce na účtech u bank udržují velké sumy. „Při syslení peněz z nich má užitek bankovní sektor, nikoli obec,“ uvedla Kameníčková.

Ale ani zde peníze nemusí být zcela v bezpečí. Kameničková připomněla nedávný krach ruské banky Sberbank, kde měla své peníze uložené řada obcí i některé kraje. „V málokterém bankrotu dostanou věřitelé to, co jim dlužník dlužil,“ podotkla. Proto doporučuje obcím ukládat peníze do cenných papírů. Loni takto 167 českých obcí investovalo celkem 4,7 miliardy korun.

Obce by se podle analytiků nemusely bát ani mírného zadlužení, pokud dokážou dluh řádně umořovat. Přesto investovat do rozvoje obcí ale bude zřejmě stále obtížnější. Obce budou jen stěží zvládat nárůst cen stavebních prací. Některé investice se patrně neuskuteční vůbec, a obce se tak budou rozvíjet pomaleji.

Jak je na tom vaše víska?

Kromě toho je o peníze můžou připravit rostoucí ceny energií. Loni na ně sice obce celkově vynakládaly jen čtyři procenta svých rozpočtů, situace se ale liší případ od případu. „U některých obcí to je mnohem víc, takže jim to sebere část peněz, které by mohly věnovat do investic,“ dodala Kameníčková.

Hospodaří se svým rozpočtem tak, jak má, také vaše obec? Informace jsou k dostání na webové stránce Informaceoobcích.cz, která finanční situaci všech 6253 českých obcí přehledně mapuje. CRIF na ní za loňský rok zaznamenala riziko hrozících finančních problémů u 459 obcí, naopak ve výborné kondici ohledně peněz jich je 1418, tedy více než pětina.

Celkové obecní účty 2021

• celkové příjmy 287 miliard korun

• celkové výdaje 269 miliard korun

• daňové příjmy 185 miliard korun

• úspory na účtech 165 miliard korun

• celkové dluhy 50 miliard korun

Zdroj: CRIF



Obce s nejlepším ratingem po dobu sedmi let za sebou

• Černčice (Ústecký kraj)

• Dolní Dvořiště (Jihočeský kraj)

• Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj)

• Zliv (Jihočeský kraj)

• Žabčice (Jihomoravský kraj)

Pozn.: Obce nad 1000 obyvatel